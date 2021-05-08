Зеленский примет участие в церемонии увековечения памяти погибших во Второй мировой войне.

Президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Луганской области.

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Об этом сообщается на сайте Офиса главы государства.

Планируется, что в рамках поездки Зеленский примет участие в церемонии увековечения памяти погибших во Второй мировой войне.

Вместе с президентом в Луганскую область прибыли послы стран «Большой семерки» и Европейского Союза.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал фото с поездки в своем Twitter.

A symbolic moment, the German Ambassador @AnkaFeldhusen laying flowers in Milove, where the liberation of Ukraine from Nazi Germany started in 1943. pic.twitter.com/IhkBmastBU — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

... and to join them on this Day of Remembrance and Reconciliation pic.twitter.com/WE1TF8A1Iw — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

День памяти и примирения 8 мая

Ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны.

7 мая 1945 года во французском городе Реймсе был подписан Акт о военной капитуляции Германии, вступивший в силу 8 мая в 23:01. Однако по требованию Кремля 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии".

По своей сути второй "Акт" подтвердил документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня – 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

В 2004 году решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения. Резолюция ООН предлагает государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам в один или оба эти дня чествовать память всех жертв Второй мировой войны.

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Автор: Светлана Закелова