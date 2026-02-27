Украина пытается масштабировать дроны-перехватчики, – The Economist

В Украине развивают модель быстрого выявления и устранения недостатков, создания новых прототипов, тестирования и масштабирования перехватчиков.

Украина готовится реагировать на более серьезные вызовы на фоне развития дроновв геометрической прогрессии. Об этом сообщает издание The Economist.

Журналисты издания побывали на секретном полигоне и ознакомились с тем, как группа украинских добровольцев приобретает базовые навыки сбивания дронов. Это происходит в условиях эксперимента, который воспроизводит импровизационный дух первых недель войны. В это подразделение неполного рабочего дня входят графические дизайнеры, актеры, юристы и невролог. Они чувствуют обязанность защищать родные дома.

"Мы готовимся тогда, когда можем. Мы не знаем, каким будет завтрашний день", - сообщила новобранец Александра Азаркина, бывшая заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Борьба с ударными дронами типа "Шахед"

Ключевой линией фронта в войне выступает оборона Украины против "Шахедов". Эти модернизированные Россией иранские дроны стали дешевой и точной заменой ракетам. Эти дроны вместе с беспилотниками-приманками "Гербера" составляют основу российской кампании против экономики и энергосистемы Украины. Сначала Украина долго сталкивалась с трудностями в поиске контрмер. Но теперь эта ситуация меняется, потому что и дроны-перехватчики становятся экономически эффективным средством защиты.

Волонтеры тестируют перехватчик Skyfall P1-SUN, который является одной из самых популярных моделей. Этот дрон-перехватчик представляет собой нечто среднее между квадрокоптером и мини-ракетой. После определения цели пилот запускает дрон вертикально, затем наклоняет его вперед на 90 градусов, таким образом нос дрона с формой пули выходит вперед. Перехватчик может развивать скорость 350 км/ч. Это достаточная скорость для перехвата российских беспилотников с винтовым приводом.

При этом, более совершенные перехватчики являются полуавтономными.

В частности, американскому дрону Merops нужно только быть направленным в зону видимости для того, чтобы затем автоматически включиться.

Экипажи высоко оценивают эти дроны, несмотря на проблемы с масштабированием.

Фаворитом сейчас является местная украинская разработка Sting, которая при цене 2 тыс. долларов стоит меньше, чем наполовину дешевле.

Как отмечает подполковник Павел Верховод, командир зенитно-ракетного дивизиона 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса, ключевыми вопросами остаются доступность и стоимость.

"Есть мало смысла в сбивании 100% дронов, если перехватчик стоит дороже цели", - отмечает Верховод.

Командиры говорят, что игра "в прятки" создает возможности, которые превосходят большинство западных вооруженных сил. Россияне переделывают дроны и тактику каждые несколько месяцев. Когда российские операторы осознали, что дроны Merops атакуют снизу, используя небо для определения своих целей, "Шахеды" начали запускать на более низкой высоте. Позже они ввели маневры каждые несколько минут, чтобы обмануть алгоритмы.

Инженеры, изучающие сбитые беспилотники, выяснили, что российские дроны использовали внутреннюю украинскую мобильную связь и сети WiFi для навигации, а также использовали инерционные системы для переключения между узлами в случае глушения сигнала. Украине удалось добиться определенного успеха в срыве таких усилий россиян, и недавние попытки России перейти на устройства Starlink, возможно, были ответом на это.

Еще до того, как Илон Маск в начале февраля закрыл доступ России к своим спутникам, Украина переходила на новый уровень.

В частности, в январе, через год после начала применения дронов-перехватчиков, Украина уничтожила рекордные 1704 "шахида" – половину из всех запущенных. Часть "шахидов" была сбита более дорогостоящим сочетанием истребителей, геликоптеров и ракет.

Как пояснил начальник штаба 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем Артем Беленков, его бригаде удалось автоматизировать процессы. "Быстро выявлять недостатки, создавать новые прототипы, тестировать и масштабировать – или отложить это в долгий ящик и двигаться дальше", – подчеркнул он.

Новая команда Министерства обороны Украины во главе с Михаилом Федоровым пытается расширить эту модель повсюду в Вооруженных силах.

Новые вызовы

В то же время, мало кто ожидает, что Россия будет стоять на месте. Вооруженные силы Украины уже столкнулись с первыми экспериментальными реактивными беспилотниками, которые со скоростью 400–500 км/ч летают быстрее, чем нынешние перехватчики. Есть еще случаи, когда российские беспилотники запускаются небольшими стаями. Если эти проекты будут масштабированы, они потребуют новых ответов.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что мощность дронов растет в геометрической прогрессии. "Каждый год дрон уменьшается вдвое по размеру или цене, но удваивается по диапазону", – отмечает Гончарук.

В скором времени дроны типа Shahed могут быть уже не оружием, а платформами, с которых будут катапультироваться меньшие беспилотники в города. Россия уже применяет "Шахеды" для запуска FPV-дронов у фронта. В конечном итоге, это потребует новых средств обороны. По мнению Гончарука, ответом могут быть стены дронов-перехватчиков, запускаемых автоматически после обнаружения вражеских платформ. "Это может звучать как научная фантастика, но мы готовимся к этому", - отметил он.

Антидроновая борьба - последние новости

Как сообщал УНИАН, в январе министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал создание украинского антидронового купола.

Недавно в Украине появилось командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Одним из самых динамичных и технологичных направлений современной войны является создание "малой ПВО".

