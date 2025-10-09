Зато большинство договоренностей остаются на уровне заявлений.

Западные оружейные гиганты так и не начали производство оружия в Украине, несмотря на свои многочисленные декларации. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Зато большинство договоренностей остаются на уровне заявлений: пример - немецкая Rheinmetall, которая в октябре 2023 года объявила о создании совместного предприятия с "Укроборонпромом" для производства боевых машин пехоты Lynx, но реального производства в Украине до сих пор не началось, Сейчас компания больше сосредоточена на обслуживании уже поставленной техники.

Эксперты отметили, что без значительных субсидий и выигрышных контрактов западная техника не будет пользоваться спросом - если одна машина стоит столько же, как несколько украинских БТРов, выбор сделают в пользу отечественного производителя, особенно из-за цены и логистики.

Отмечается, что есть лишь единичные примеры присутствия иностранных компаний: польская WB Group собирает в Украине беспилотники, турецкий Baykar строит завод. В статье сказано:

"Главные причины медленного вхождения - война с повышенным риском, непрозрачные процедуры и высокая коррупция, что отталкивает инвесторов. В итоге сотрудничество развивается, но чаще как производство украинских решений за рубежом или техническая поддержка, а не как полномасштабный перенос западного производства в Украину".

Производство оружия для Украины

Ранее стало известно, что в Нидерландах на площадке компании VDL запустили масштабное производство наземных и воздушных дронов и военных энергетических систем, предназначенных для нужд национальной армии и ВСУ.

Министр обороны страны Рубен Брекельманс подписал соглашения с участниками проекта - компаниями Milrem Robotics, Tulip Tech и DeltaQuad и охарактеризовал запуск как необходимое ускорение обороноспособности на фоне войны в Украине.

