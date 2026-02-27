Украина стремится начать ускоренное производство противоракетных ракет, – Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о намерении ускорить производство противоракетных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot с целью защиты от российских атак. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Федорова, Киев срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны и стремится создать совместные консорциумы с партнерами, чтобы активизировать производство оборудования, предназначенного для остановки баллистических ракет.
"Украина имеет значительный потенциал для самостоятельного производства систем противодействия баллистике и ракетам. Это требует специализированного проекта - математика сложна и требует времени. Но Украина должна развивать свои собственные возможности", - сообщил Федоров журналистам.
Ракеты для Украины - последние новости
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости поступления ракет PAC-3 для "Периотов".
24 февраля глава государства заявил, что Украина получила новую партию ракет к Patriot.
Уже известно, что Украина передает американцам данные об ударах России для модернизации ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. Один перехватчик PAC-3 стоит 3,7 миллиона долларов.
Также Зеленский ранее призвал США лицензировать производство ПВО и ракет в Украине.
Впрочем, по его словам, международные партнеры не дают лицензии, чтобы Украина сама производила системы Patriot и ракеты к ним. Он напомнил, что для того, чтобы Украина стала сильнее в этой войне, нужно закрыть небо.