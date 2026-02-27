Украина стремится начать ускоренное производство противоракетных ракет, – Федоров

Украина стремится создать совместные консорциумы с международными партнерами для создания средств противодействия российским баллистическим ракетам.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о намерении ускорить производство противоракетных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot с целью защиты от российских атак. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Федорова, Киев срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны и стремится создать совместные консорциумы с партнерами, чтобы активизировать производство оборудования, предназначенного для остановки баллистических ракет.

"Украина имеет значительный потенциал для самостоятельного производства систем противодействия баллистике и ракетам. Это требует специализированного проекта - математика сложна и требует времени. Но Украина должна развивать свои собственные возможности", - сообщил Федоров журналистам.

Видео дня

Ракеты для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости поступления ракет PAC-3 для "Периотов".

24 февраля глава государства заявил, что Украина получила новую партию ракет к Patriot.

Уже известно, что Украина передает американцам данные об ударах России для модернизации ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. Один перехватчик PAC-3 стоит 3,7 миллиона долларов.

Также Зеленский ранее призвал США лицензировать производство ПВО и ракет в Украине.

Впрочем, по его словам, международные партнеры не дают лицензии, чтобы Украина сама производила системы Patriot и ракеты к ним. Он напомнил, что для того, чтобы Украина стала сильнее в этой войне, нужно закрыть небо.

Вас также могут заинтересовать новости: