На территориях, страдающих от обстрелов и находящихся в осаде, сейчас пребывают около 1,5 миллиона детей.

За восемь дней войны в Украине от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64.

Как сообщает Офис президента Украины, такие данные обнародовала советник – уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"Уничтожены родильные дома, детские сады, школы. На территориях, страдающих от обстрелов и находящихся в осаде, сейчас пребывают около 1,5 миллиона детей. Среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, которые нуждаются в немедленной помощи", – подчеркнула она.

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно посодействовать созданию гуманитарных коридоров.

В Офисе президента отмечают, что из-за постоянных обстрелов, которые осуществляют российские войска, ряд украинских городов и сел оказались на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения.

Населенные пункты в районах боевых действий, нуждающиеся в создании гуманитарных коридоров, расположены в Сумской (направления – Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка), Черниговской (восточная и северная части Черниговщины), Харьковской (вся область, кроме юго-восточной части), Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка), Николаевской (Баштанский, Снигиревский, Березнеговатский направления), Запорожской (Токмацкий, Бердянский, Великобелозерский направления), Херсонской (Чаплынка, Каланчак, Генический и Новокаховский направления), Луганской и Донецкой областях (Волновахский, Мариупольский районы).

"Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, пока не было согласия российской стороны. Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы наконец сможем помочь нашим гражданам", – сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина.

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