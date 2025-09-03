Ученые долгие годы спорят о том, у какого животного лучший слух в мире.

Летучие мыши способна издавать высокочастотные звуки и прислушиваться к эху звуковых волн, чтобы ориентироваться в пространстве. Тем не менее есть и другие животные, которые претендуют на звание обладателей лучшего слуха.

В Live Science рассказали о животных с лучшим слухом в мире. Чтобы ответить на этот вопрос, журналистам пришлось обратиться за помощью к экспертам.

Отмечается, что восковая моль может слышать частоты до 300 килогерц. Это примерно в 15 раз выше верхнего диапазона слышимости человеческого уха.

Более того, восковая моль может легко услышать крик летучей мыши, чтобы вовремя увернуться от нее. Это помогает им выживать.

Профессор физиологии улитки и слухового ствола мозга в Университете Ольденбурга в Германии Кристина Кёппл заявила в разговоре с журналистами, что не так и просто определить, у какого животного лучший слух в мире.

"Понятие "лучший" - всегда относительно. Чувствительность, способность различать похожие звуки и способность локализовать звуки - все это разные факторы, которые определяют слух животного", - объяснила Кёппл.

Ученая призналась, что ее фаворитом среди животных с отличным слухом являются сипухи.

"Я работала с сипухами, поэтому они занимают первое место в моем списке. Вся их слуховая система сформирована под влиянием ночных охотничьих привычек и способности точно определять местонахождение добычи с помощью слуха", - подчеркнула она.

Научный сотрудник Океанографического института Вудс-Хоул Дарлин Кеттен в разговоре с журналистами поделилась, что считает обладателями лучшего слуха дельфинов и летучих мышей. Она отметила их способность к эхолокации.

"Мне нравится слух дельфинов и летучих мышей, потому что они не просто улавливают звук и обрабатывают его, но и используют его для активного воссоздания образа своего окружения", - рассказала Кеттен.

В издании добавили, что летучие мыши и дельфины также имеют в ушах специальные механизмы, которые помогают гасить шум их эхолокационных сигналов, чтобы они не оглушались собственными звуками.

Президент и старший научный сотрудник Southall Environmental Associates Брэндон Саутхолл отметил, что при обсуждении животных с лучшим слухом часто игнорируют одну группу животных - ластоногих. К ним относятся тюлени, моржи и морские львы.

"Они способны делать почти невозможное - слышать как над водой, так и под водой", - подчеркнул ученый.

По словам Саутхолла, некоторые ластоногие на суше слышат почти так же хорошо, как совы, а некоторые под водой - почти так же хорошо, как дельфины. Ученый рассказал, что, работая в полевых условиях, он видел, как тюлени реагировали на звук хруста снега на расстоянии до 1,6 километра.

