Из-за российской дроновой атаки в ночь на среду, 3 сентября, по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области, к сожалению, пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, но вражеский обстрел привел к задержке ряда поездов, сообщает "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.
Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задержатся следующие поезда:
№76 Кривой Рог - Киев,
- №75 Киев - Кривой Рог,
- №79 Днепр - Львов,
- №791 Кременчуг - Киев,
- №790 Кропивницкий - Киев,
- №121 Херсон - Краматорск,
- №85 Запорожье - Львов,
- №38 Киев - Запорожье,
- №37 Запорожье - Киев,
- №51 Запорожье - Одесса,
- №789 Кропивницкий - Киев,
- №119 Днепр - Хелм,
- №31 Запорожье - Перемышль,
- №59 Харьков - Одесса,
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань,
- №102 Краматорск - Херсон,
- №80 Львов - Днепр,
- №120 Хелм - Днепр,
- №86 Львов - Запорожье,
- №8 Одесса - Харьков,
- №54 Одесса - Днепр,
- №254 Одесса - Кривой Рог.
В компании заверили, что железнодорожники будут пытаться оперативно восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов.
Атаки России по Украине
Ранее УНИАН сообщал, что "Укрзализныця" ограничила маршрут ряда пригородных поездов в Днепропетровской области из-за активности российских обстрелов. Речь идет о поездах в сообщении Чаплино - Демурино - Чаплино, которые будут курсировать до и со станции Просяная. В сообщении уточняется, что поезд №6148 Чаплино - Демурино был ограничен до станции Просяная, тогда как поезд №6143 Демурино - Чаплино будет отправляться со станции Просяная.
Также мы писали, что немецкий оператор Deutsche Bahn и польский PKP Intercity увеличат количество прямых железнодорожных рейсов с 11 до 17 в день. Это приведет к росту трансграничных услуг на 54%. Изменения произойдут с 14 декабря 2025 года. Сообщается, что дважды в день будет курсировать новый прямой дневной рейс по маршруту Лейпциг-Вроцлав-Краков-Перемышль в обоих направлениях.