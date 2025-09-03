Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области.

Из-за российской дроновой атаки в ночь на среду, 3 сентября, по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области, к сожалению, пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, но вражеский обстрел привел к задержке ряда поездов, сообщает "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задержатся следующие поезда:

№76 Кривой Рог - Киев,

- №75 Киев - Кривой Рог,

- №79 Днепр - Львов,

- №791 Кременчуг - Киев,

- №790 Кропивницкий - Киев,

- №121 Херсон - Краматорск,

- №85 Запорожье - Львов,

- №38 Киев - Запорожье,

- №37 Запорожье - Киев,

- №51 Запорожье - Одесса,

- №789 Кропивницкий - Киев,

- №119 Днепр - Хелм,

- №31 Запорожье - Перемышль,

- №59 Харьков - Одесса,

- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань,

- №102 Краматорск - Херсон,

- №80 Львов - Днепр,

- №120 Хелм - Днепр,

- №86 Львов - Запорожье,

- №8 Одесса - Харьков,

- №54 Одесса - Днепр,

- №254 Одесса - Кривой Рог.

В компании заверили, что железнодорожники будут пытаться оперативно восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов.

Атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что "Укрзализныця" ограничила маршрут ряда пригородных поездов в Днепропетровской области из-за активности российских обстрелов. Речь идет о поездах в сообщении Чаплино - Демурино - Чаплино, которые будут курсировать до и со станции Просяная. В сообщении уточняется, что поезд №6148 Чаплино - Демурино был ограничен до станции Просяная, тогда как поезд №6143 Демурино - Чаплино будет отправляться со станции Просяная.

Также мы писали, что немецкий оператор Deutsche Bahn и польский PKP Intercity увеличат количество прямых железнодорожных рейсов с 11 до 17 в день. Это приведет к росту трансграничных услуг на 54%. Изменения произойдут с 14 декабря 2025 года. Сообщается, что дважды в день будет курсировать новый прямой дневной рейс по маршруту Лейпциг-Вроцлав-Краков-Перемышль в обоих направлениях.

