Дата 3 сентября славится многими народными обычаями.

3 сентября считается интересной датой народного календаря. О том, какой сегодня праздник отмечали наши предки, следует знать женщинам, ведь для них есть много обычаев на счастье. А верующие могут помолиться одной известной мученице.

Какой сегодня праздник церковный

По староцерковному стилю 3 сентября наступал день памяти апостола от 70-ти Фаддея. Говоря о том, какой сегодня церковный праздник по новому стилю, стоит вспомнить мучениц Домну и Василиссу Никомидийских. Первой из них молятся о помощи в преодолении трудностей, а второй – о женском счастье.

Какой сегодня праздник в мире

Необычное международное событие этой даты называется День небоскреба. По всей планете в честь него восхищаются величественными архитектурными сооружениями.

Некоторые праздники сегодня празднуются лишь в отдельных странах - День республики в Сан-Марино, День австралийского флага, День торгового флота в Великобритании, День армии в Молдове.

В сегодняшнюю дату родились такие знаменитости, оставившие вклад в истории - архитектор Луис Салливан, химик Фриц Прегль, автоконструктор Фердинанд Порше, вирусолог Френк Бернет, физик Карл Андерсон и актер Чарли Шин.

Какой сегодня праздник в Украине

3 сентября вспоминаем таких известных именинников дня среди украинцев - поэта Александра Тарковского, математика Александра Астряба, политика Николая Ковалевского и писательницу и парамедика ВСУ Елену Герасимьюк.

Праздник сегодня в Украине не отмечается. Для нас это будет обычная среда.

Что сегодня за праздник народный

Для прошлых поколений приметы были надежным способом предсказать погоду в ближайшие недели:

ясное небо предвещает солнечный сентябрь;

если рябина густо плодоносит, ждите заморозков;

небо в сумерках красное - к похолоданию;

если потеплело, то жара затянется.

Наши предки в праздник сегодня наводили порядок в доме и в хозяйственных постройках. Хлев и овин чистили перед зимой. Из хаты выносили все старые, ненужные и изношенные вещи, после чего сжигали или раздавали беднякам. Чтобы счастливо провести день, женщинам по народным верованиям рекомендуется очистить голову от дурных мыслей и настроиться на позитив.

Что нельзя делать сегодня

Зная, какой праздник 3 сентября удачный для уборки и работы в огороде, запрещено лениться и разводить беспорядок. Несчастливый сегодня праздник для конфликтов, выяснения отношений, споров. Также не стоит надевать темную одежду.

