Лавров перечислил все условия, которые требует выполнить Кремль от Украины для того, чтобы закончилась война.

Для достижения прочного мира, Украине следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

Он добавил, что эти "реалии" сложились после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате так называемых "референдумов".

"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - заявил Лавров.

Видео дня

Глава МИД России отметил, что каждая из сторон представила свою точку зрения относительно предпосылок для прекращения конфликта. По его словам, главы делегаций находятся в прямом контакте. Лавров добавил, что Россия ожидает продолжения переговоров.

Российский политик также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа в последнее время прилагает значительные дипломатические усилия по ситуации в Украине.

Также Лавров заявил, что якобы без устранения основных причин конфликта, которые включают угрозы безопасности России, которые возникли из-за расширения НАТО и попыток втянуть в Альянс Украину, невозможно достичь устойчивого мира.

Кроме этого, глава МИД России считает необходимым сформировать новую систему гарантий безопасности для России и Украины как неотъемлемую часть общеевропейской архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Он также заявил о необходимости обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся "под контролем Киева". В частности, Лавров перечислил, что речь идет о русском языке, традициях, православии и русскоязычных СМИ.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте, но точной даты следующего раунда переговоров нет. Песков подчеркнул, что российская сторона "сохраняет свою настроенность на урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими методами". Представитель Путина добавил, что для этого также нужна и "взаимность со стороны Украины".

Также мы писали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил Европу в воинственных настроениях. Он добавил, что именно Европа мешает окончанию войны, тогда как Путин не отказался категорически обсуждать условия мира с украинским президентом. Песков отметил усилия президента США Дональда Трампа по выводу процесса в мирное русло.

Вас также могут заинтересовать новости: