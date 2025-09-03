Магнитная буря 3 сентября уже не будет такой сильной, как накануне.

3 сентября геомагнитная обстановка начнёт постепенно стабилизироваться после сильной магнитной бури, которая наблюдалась накануне. По данным прогнозов, индекс геомагнитной активности снизится до уровня Kp=5, что соответствует слабой магнитной буре класса G1. Это значит, что интенсивные колебания магнитного поля утихнут, но метеочувствительные люди всё ещё могут ощущать лёгкое недомогание - головные боли, усталость или перепады настроения.

Специалисты отмечают, что ситуация уже значительно спокойнее, чем в предыдущие сутки, однако небольшие возмущения магнитосферы сохранятся. В целом, 3 сентября можно ожидать перехода к более устойчивой геомагнитной обстановке.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Людям с хроническими заболеваниями желательно соблюдать рекомендации врачей и держать под рукой необходимые лекарства.

Также в дни магнитных бурь рекомендуется уделять больше внимания отдыху. Важно регулярно спать и больше времени проводить на открытом чистом воздухе. Можно прогуливаться перед сном, чтобы снять стресс.

Также рекомендуют перемотреть рацион питания в пользу более легкой пищи и снизить потребление алкоголя.

