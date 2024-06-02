В одних тапочках, без еды и воды, госпожа Лидия шла мимо тел погибших солдат, спотыкаясь о воронки от бомб, не зная, не станет ли ее следующий шаг последним.

98-летняя жительница Очеретино Донецкой области пешком вышла из захваченного российскими оккупантами населенного пункта.

Историю смелой Лидии Ломиковской рассказало The New York Times. В конце апреля возле ее разрушенного дома появился российский солдат. Первое, что сделал захватчик – застрелил собаку семьи.

Тогда там была и невестка Лидии – 66-летняя Ольга. Она закричала: "Что ты наделал? Он меня защищал". На это оккупант ей ответил: "Теперь я защищу тебя", вспоминает Ольга.

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"Лидия Ломиковская пережила организованный Сталиным голод, унесший миллионы жизней в 1930-х годах, а также немецкую оккупацию ее города Очеретино во время Второй мировой войны. Она сказала, что не знает, почему ее жизнь была окружена скорбью. Но когда война снова пришла на ее порог, она поняла, что не хочет жить под "защитой" России", – рассказывает ее историю NYT.

Когда вокруг города взрывались снаряды, женщина оказалась оторвана от своей семьи. Поэтому она решила идти пешком – одна. Часами, в одних тапочках, без еды и воды, она шла мимо тел погибших солдат, спотыкаясь о воронки от бомб, не зная, не станет ли ее следующий шаг последним.

"Я шла всю дорогу, и нигде никого не было, только выстрелы, и я думала, не в меня ли стреляют. Я шла, перекрестившись, и думала, если бы только эта война закончилась, если бы только все прекратилось", – рассказала Лидия в одном из интервью.

Но война не заканчивается, и непрекращающиеся атаки России в Донецкой области угрожают полумиллиону гражданских лиц, проживающих на подконтрольных Украине территориях, еще более интенсивными обстрелами.

Российские войска продвигаются медленно и кроваво. С каждым шагом вперед, очередной город, село или поселок неизменно остается в руинах.

"Это ужасно, это как ад, когда ты приезжаешь в населенный пункт, где все вокруг горит, где эти управляемые авиабомбы полностью уничтожили дома, многоэтажки, частные дома", – говорит 40-летний Павел Дяченко.

Он – полицейский из группы "Білі янголи", которая занимается эвакуацией гражданского населения из районов, подверженных наибольшему риску. В прошлом месяце группа спешила помочь 10-20 людям ежедневно в Донецкой области.

"Люди даже не имеют возможности ничего взять с собой – они берут только одну сумку с вещами или небольшой кошелек", – подчеркнул он.

На данный момент россияне в основном держат в осаде относительно небольшие села и городки, многие из которых уже почти опустели. Но по мере того, как линия фронта смещается, сотни тысяч гражданских лиц в городах и городках Донбасса, которые находятся под контролем Украины, нервно наблюдают за событиями.

В феврале украинские официальные лица заявили, что за время войны в Донецкой области погибло по меньшей мере 1 852 гражданских лица, еще 4 550 получили ранения. По данным местных властей, к 10 мая эта цифра выросла до 1 955 погибших и 4 885 раненых.

Эти цифры, скорее всего, значительно занижают общее количество погибших, говорят украинские чиновники, правозащитники и наблюдатели Организации Объединенных Наций. До сих пор не существует международно признанного учета гражданских лиц, погибших на территориях, находящихся под российской оккупацией.

Украинцы пешком выходят из оккупированных территорий

В конце апреля глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал историю 88-летнего мужчины, который вышел из оккупированной части поселка Очеретино Донецкой области, когда за него шли ожесточенные бои.

Иван Яковлевич сам вышел на подконтрольную украинским военным территорию, где его на дороге встретили волонтеры и подвезли в Покровск. С собой у него был только один рюкзак, а из документов – только пенсионное удостоверение.

Известно, что Ивана Яковлевича отвезли во временный шелтер в Днепре. Оттуда его должны были направить в одно из учреждений системы социальной защиты населения, где ему должны были предоставить место для проживания и все необходимые услуги.

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