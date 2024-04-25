Когда российские захватчики зашли в часть Очеретино, у Ивана Яковлевича и его соседа забрали документы.

88-летний мужчина вышел из оккупированной части поселка Очеретино Донецкой области, чтобы не получать гражданство РФ.

Об этой истории рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Мужчина по имени Иван Яковлевич сам вышел на подконтрольную украинским военным территорию, где его на дороге встретили волонтеры и подвезли в Покровск.

"Он всю ночь шел к какому-то переезду. Там был обстрел, он пару часов там находился, чтобы переждать", – говорится в видео.

Отмечается, что когда российские захватчики зашли в часть Очеретино, у Ивана Яковлевича и его соседа забрали документы и сказали, что выдадут им российское гражданство.

"У него с собой было только пенсионное удостоверение из документов. Он собрал один рюкзак и ушел", – рассказывают историю мужчины в видео.

В ОВА отметили, что Ивана Яковлевича отвезли во временный шелтер в Днепре. Оттуда он будет направлен в одно из учреждений системы социальной защиты населения, где ему будет предоставлено место для проживания и все необходимые услуги.

"История господина Ивана поражает. Это – гражданская позиция и любовь к Родине. Я искренне благодарен всем, кто поддерживает жителей области. Ваше неравнодушие спасает жизни наших людей", – добавил Филашкин.

Ситуация в Очеретино

В последнее время в центре внимания оказался поселок Очеретино Донецкой области. Утром 24 апреля офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что в районе этого населенного пункта шли бои.

В то же время в ряде западных СМИ сообщили, что враг уже захватил Очеретино. Так, о прорыве оккупантов на Донбассе писало немецкое издание Bild. Аналитик Юлиан Рьопке заявил, что после жестких боев, которые продолжались несколько месяцев, подразделения оккупационных войск в течение последних 48 часов смогли войти в Очеретино, фактически не встретив серьезного сопротивления.

В свою очередь, The Telegraph пишет, что Россия захватила Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ, а прорыв захватчиков удалось остановить благодаря тому, что в бой вступила бригада, которая выходила с позиций.

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