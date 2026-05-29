Взрывы в Волгограде: дроны атаковали НПЗ и стратегический ракетный завод

После атаки поражен и загорелся Волгоградский НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Российский Волгоград ночью атаковали дроны, жители сообщали о большом количестве взрывов, пишет Astra. После атаки вспыхнул пожар на местном НПЗ, который уже неоднократно страдал от ударов ВСУ.

Местные власти уже подтвердили массированную атаку и заявили, что БПЛА попал в многоквартирный дом, пострадавших нет.

При этом в городе вспыхнул пожар, согласно анализу видео и фото очевидцев, поражен и загорелся Волгоградский НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Видео дня

Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов "Лукойла". Предприятие ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

До этого завод уже неоднократно атаковали дроны, последняя атака произошла в феврале 2026 года.

Кроме того, у сегодняшней атаки на Волгоград могла быть еще одна важня цель.

Как пишет Astra, дом, в который в Волгограде, по словам местных властей, попал БПЛА, находится в 2 километрах от научно-производственного центра "Титан-Баррикады".

Это одно из крупнейшихх и самых засекреченных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Является производителем вооружений полного цикла от проектирования, НИОКР до крупносерийного производства.

Здесь создаются, испытываются и производятся пусковые грунтовые установки и агрегаты для стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Тополь-М" и перспективного "Сармата". Также среди продукции завода - самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", тяжелые артиллерийские системы крупного калибра, морские артиллерийские установки и береговые противокорабельные комплексы.

Предприятие находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Канады, Японии и ряда других стран.

Последние атаки на Россию

19 мая Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. Мощность переработки предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год.

А через несколько дней был атакован Сызранский НПЗ, одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в Самарской области.

По сообщению Reuters, ключевые НПЗ в центральной России остановились после украинских ударов. Совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов, полностью или частично остановивших работу, превышает 83 млн метрических тонн в год, или около 238 000 тонн в день.

Вас также могут заинтересовать новости: