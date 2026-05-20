Ключевые НПЗ в центральной России остановились после ударов с Украины, - Reuters

Пострадали заводы в Кирише, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов, произошедших в последние дни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов, которые полностью или частично остановили работу, превышает 83 млн метрических тонн в год, или около 238 000 тонн в день. Это составляет около четверти общей мощности нефтепереработки в России.

Общая доля этих нефтеперерабатывающих заводов в производстве топлива для Кремля составляет более 30% для бензина и около 25% для дизельного топлива. Москва уже ввела ранее запрет на экспорт бензина с апреля до конца июля.

Как свидетельствуют посты российских чиновников в социальных сетях, Украина усилила атаки дронов на энергетическую инфраструктуру России, удвоив с начала года количество нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями.

Эти удары, которые также затронули нефтепроводы и хранилища, привели к сокращению добычи нефти в России, что усилило давление на федеральный бюджет Кремля, где налоги от экспорта нефти и газа составляют примерно четверть доходов.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями, - Кириши на западе России, Московский нефтеперерабатывающий завод, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.

Так, 20 мая подвергся атаке крупный нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) мощностью 17 миллионов тонн в год. На данный момент остается неясным, удалось ли NORSI сохранить хотя бы частичную работу.

Ранее украинские дроны "наложили санкции" на один из крупнейших в России НПЗ в Кирише. В начале мая повреждения получили три основные установки переработки сырой нефти на объекте и топливный резервуар на соседней нефтеперекачивающей станции.

Восстановление другого российского НПЗ в Туапсе на побережье Черного моря в Краснодарском крае может в сумме обойтись Кремлю в 5 млрд долларов.

