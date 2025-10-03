Эксперт объяснил сложность высадки крупного десанта в Крыму

Сейчас Украине не хватает необходимых ресурсов для высадки десанта в Крыму, например для захвата какого-то города.

Возможность высадки крупного десанта на берег временно оккупированного Крыма пока представляется маловероятной.

Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV.

"SkyNews пишут о возможности морского десанта. Это у меня вызывает улыбку. Когда мы говорим о высадке ДРГ, какой-то небольшой группы - это реально. И это уже несколько раз было. И на морские вышки высаживались. И на берег высаживались. Но, когда мы говорим о массированном морском десанте, у которого будет задача захватить какой-то город в Крыму, и удерживать его - у нас, пока, таких ресурсов нет", - считает Нарожный.

По его мнению, для этого нужны большие десантные корабли, это должна быть возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации.

"У нас, пока, таких ресурсов не существует", - подчеркнул Нарожный.

Впрочем, абсолютно реальной остается возможность нанесения ударов беспилотниками и ракетами по временному оккупированному Крыму.

Эксперт убежден, что Крымский мост будет и в дальнейшем приоритетной целью, пока не будет уничтожен.

"Но реализовать этот удар очень сложно. Потому что враг сосредоточил вблизи Керченского моста огромное количество ПВО. У них там стоят аэрозольные системы, задачи которых распылить в воздухе огромные облака дыма, специального аэрозоля, для того, чтобы не могли работать беспилотники с визуальным наведением", - сказал Нарожный.

В то же время, он считает такой удар возможным.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Силы обороны Украины активно выбивают силы ПВО и другие военные объекты в оккупированном Крыму.

Британский аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк предположил, что речь может идти даже о подготовке морского десанта, "чтобы где-то выбить из колеи россиян". А также он считает вполне вероятной новую атаку на Керченский мост.

