Украинские экипажи демонстрируют стабильно высокие результаты при отражении атак противника.

Во время массированной атаки 19 ноября истребители Mirage-2000 и F-16 уничтожили не менее 10 крылатых ракет.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, внедряя собственные инновационные подходы к ведению воздушных и противовоздушных боев, украинские экипажи демонстрируют стабильно высокие результаты при отражении атак противника.

"На счету именно F-16 более 1300 перехваченных воздушных целей! В частности, во время отражения сегодняшнего удара пилотами F-16 и Mirage-2000 перехвачено и сбито не менее 10 вражеских крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что кроме миссий по противовоздушной обороне, эти самолеты активно применяются для авиационной поддержки войск.

В частности, по информации Воздушных сил, пилоты F-16 поразили более 300 наземных целей, уничтожив сотни единиц вражеской техники, командные пункты, пункты управления БпЛА, склады боеприпасов и логистику врага.

"Пилоты F-16 и наземный авиационный персонал ежесуточно работают в чрезвычайно сложных экстремальных условиях. И единственное, что сейчас на уме каждого - бесперебойное и своевременное снабжение авиационных средств поражения от западных партнеров. Потому что без достаточного количества бомб и ракет F-16 не поможет победить врага", - говорится в сообщении.

Ночная атака россиян на Украину

Как сообщал УНИАН, с шести часов вечера 18 ноября и в течение ночи 19 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

В общем радиотехнические войсками Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 524 средств воздушного нападения - 48 ракет и 476 БПЛА различных типов.

Основным направлением удара врага стали Львовщина, Тернопольщина и Харьковщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: