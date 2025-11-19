Благодаря усилиям ВСУ сбито и подавлено более полутысячи целей.

С шести часов вечера 18 ноября и в течение ночи 19 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Как сообщили в Воздушных силах ВС Украины, в целом радиотехнические войсками Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 524 средств воздушного нападения - 48 ракет и 476 БПЛА различных типов.

В частности, было запущено 476 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) из РФ - с направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Также 300 дронов летели из Гвардейского (ВОТ АР Крым). Кроме того, было 40 крылатых ракет Х-101 из Вологодска Астраханской области РФ, 7 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря и баллистическая ракета "Искандер-М" из Ростовской области РФ.

Отмечается, что основным направлением удара врага стали Львовская, Тернопольская и Харьковская области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 483 воздушные цели: 442 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов), 34 крылатые ракеты Х-101, 7 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Удар РФ 19 ноября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 ноября оккупационная армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине, большинство средств воздушного нападения враг направил на западные регионы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ ударила более чем 470 ударными дронами и 48 ракетами. В Тернополе произошли попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. Погибло много людей, десятки гражданских получили ранения.

Также россияне атаковали энергетику в Ивано-Франковской области: три человека ранены, среди них - двое детей. На Львовщине целью россиян стала критическая инфраструктура. Кроме того, под ударом были Донецкая, Киевская, Николаевская, Черкасская области и тому подобное. Из-за российской атаки ранены десятки людей в Харькове.

