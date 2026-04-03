Россия подняла бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 и запустила сотни 'Шахедов', – Игнат

Россия может повторить ситуацию, атакуя Украину в течение суток.

Оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Если будут пуски и будут появляться ракеты, то обязательно об этом сообщим. Атака со стороны стратегической авиации классическая – с дальних рубежей. То есть из районов Каспия, Волгодонска, Волгоградской области запускают ракеты. Как это обычно происходит, нужно несколько часов, чтобы добраться даже до центра нашей страны. То есть у нашего населения есть время отреагировать, понять, что существует опасность как от "Шахедов", так и от ракет. А также и баллистическая угроза", – сказал Игнат.

Он добавил, что сегодня РФ уже атаковала ряд регионов 10 баллистическими ракетами. Отмечается, что удары были нанесены по прифронтовым регионам – Днепропетровской и Харьковской областям.

"Есть попадания, сейчас информацию не подаем, потому что атака продолжается. Довольно большое количество беспилотников сейчас в центральной части нашего государства. Это Кировоградская, Винницкая области. Это Черкассы, из Сумской области тоже на юг движется большая группа БпЛА. По состоянию на 7:00 за сутки было зафиксировано около 240 беспилотников. Сейчас уже есть обновленные цифры – уже более 400. И есть информация, что и другие запуски будут проведены с разных направлений. Поэтому у нас наблюдается некоторое повторение того, что было 23-24 марта, когда в течение суток атаковали российские ударные дроны. То же самое было с 31 марта по 1 апреля", – добавил Игнат.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что Силы обороны при ночных атаках используют тепловизионные прицелы, поэтому РФ становится все меньше смысла атаковать Украину в темное время суток. В то же время, он отметил, что есть две версии, почему Россия начала атаковать Украину днем. Первая – это тестирование россиянами ручного управления "Шахедов", а второе – влияние на экоминку Украины.

В то же время, авиаэксперт Валерий Романенко отмечает, что РФ пытается держать Силы обороны, экономику и гражданских Украины в постоянном напряжении. Он также отметил, что в РФ начинается "истерика", поскольку россияне существенно "сдулись", в то время как Украина наращивает кампанию по использованию дипстрайков.

