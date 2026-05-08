Трамп заявил о трехдневном перемирии между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина будут соблюдать трехдневное прекращение огня 9, 10 и 11 мая.
"Я рад объявить о введении трехдневного перемирия (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной", - написал он в Truth Social.
По его словам, Россия в эти дни отмечает День Победы, но Украина также была важной частью Второй мировой войны.
"Это прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1000 пленных из каждой страны. Эту просьбу высказал непосредственно я, и я очень ценю ее согласие со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны", - отметил Трамп.
Он утверждает, что переговоры о прекращении войны продолжаются, добавив:
"И с каждым днем мы становимся все ближе и ближе".
Переговоры по Украине
Ранее госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут выйти из трехстороннего формата мирных переговоров по Украине, если в нем и дальше не будет прогресса.
По его словами, США "пытались играть роль посредника" в переговорном процессе, но это так и не дало конкретных результатов. Рубио подчеркнул, что Америка готова и дальше играть "эту роль", но только если это будет продуктивно.