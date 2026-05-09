Перемирие по-путински: россияне ударили дроном по многоэтажке в Харькове

Под обстрелом оказался Индустриальный район города.

Вечером в субботу, 9 мая, во время перемирия в Харькове раздались взрывы. Российские террористы нанесли удар по городу с помощью дрона. Есть пострадавшие.

Обновлено 23:45: В Харькове уже пятеро пострадавших в результате российского удара.

Обновлено 23:18: Еще один восьмилетний мальчик получил острую реакцию на стресс. Общее количество пострадавших возросло до 4 человек.

Обновлено 22:54: Число пострадавших в Харькове возросло до трех, сообщили в ОВА. У всех – острая реакция на стресс. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Обновлено 22:50: МэрХарькова Игорь Терехов заявил, что в результате российской атаки по дому пострадали как минимум два человека.

"В результате попадания вражеского дрона в технический этаж 9-этажного дома в Индустриальном районе пострадали два человека (на данный момент), повреждена лифтовая шахта, выбито около тридцати окон. Обследование здания продолжается", – написал он.

Об атаке официально сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По предварительной информации, попадание зафиксировано по девятиэтажному домц. Информация о пострадавших пока не поступала. Все экстренные службы направляются на место прилета", – заявил глава ОВА.

Впоследствии он сообщил, что в результате атаки дрона острую реакцию на стресс перенес восьмилетний мальчик. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Стоит отметить, что 9, 10 и 11 мая действует режим тишины.

Перемирие на 9 мая

Из-за объявленного перемирия наступила относительная пауза в боевых действиях на фронте. Враг использует ее для того, чтобы проводить ротации, подвозить новые силы и готовиться к возобновлению наступательных действий, рассказал спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, 9 мая можно считать неким "выходным" перед возобновлением активных боевых действий.

При этом СМИ пишут, что Россия хочет просить о еще одном перемирии в конце мая, но на конкретном участке. Оккупантам оно якобы нужно для ремонта линии электропередач, которая питает Запорожскую атомную станцию.

