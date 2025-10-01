Мусиенко пояснил, что ПВО врага нужно уничтожать, в частности, для более эффективной работы украинских надводных дронов.

Целенаправленные украинские удары по объектам противовоздушной обороны (ПВО) оккупированного Крыма имеют несколько важных задач. Об этом сказал военнослужащий Сил теробороны, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире Радио NV.

По его словам, идет работа по демилитаризации оккупированного Крыма, потому что Россию нужно ослаблять. Также, по мнению эксперта, из-за уменьшения способности врага в Черном море, что является для Сил обороны стратегической задачей, Украина еще и демонстрирует миру, что на самом деле РФ и является тем "бумажным тигром", о котором говорил президент США Дональд Трамп.

Мусиенко рассказал, что за годы оккупации полуостров превратился в большую военную базу, куда стянуто много различных систем вооружения. К тому же Крым продолжает оставаться базой тылового обеспечения, например, для войск РФ на Приднепровском направлении, то есть на Левобережье оккупированной Херсонщины, частично на Запорожском направлении.

Он напомнил, что часть "Шахедов" и баллистического вооружения, которые враг направляет по территории Украины, выходит из пусковых площадок на территории оккупированного Крыма, которые прикрываются средствами ПВО. Поэтому, чтобы лишить врага возможности использовать Крым еще и с этой целью, надо уничтожать его системы на полуострове, подчеркнул Мусиенко.

"Еще одна задача - увеличить возможности для усиления наших операций в Черном море с использованием как морских, так и воздушных дронов. Дронами с воздуха поражались российские ракетные катера, в том числе носители ракет "Калибр". Поэтому наносятся удары по вражеским радарам и средствам наблюдения", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что враг в свою очередь устанавливает системы радиоэлектронной разведки и борьбы для того, чтобы препятствовать этим ударам:

"Поэтому, чтобы удары становились более эффективными и чтобы надводные дроны могли доставать до Новороссийска, нужно уничтожать эту инфраструктуру".

По словам Мусиенко, удары по российской технике, авиации, системам ПВО и радарам наносят серьезный ущерб для оккупантов, истощают их запасы.

Украинские удары по российской ПВО в Крыму

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что на территории временно оккупированного Крыма Силы обороны Украины регулярно уничтожают комплексы российской ПВО, из-за чего полуостров превратился в своеобразную "черную дыру" для дорогих систем противовоздушной обороны.

Он рассказал, что только за последнее время подразделение Главного управления разведки МО Украины PRYMARY нанес верифицированных ударов по таким целям, как: ЗРПК "Панцирь-С1" - 1; ЗРК С-300В - 2; ЗРК Тор-М2 - 1; РЛС 9С15М Обзор-3 - 1; РЛС СТ-68 - 1; РЛС 9С32 Имбирь - 1; РЛС Каста-2Е2 - 2.

Коваленко подчеркнул, что постепенное выбивание российской ПВО в Крыму, начатое еще в 2024 году с помощью ракет ATACMS, сейчас перешло в более систематическую и крайне эффективную охоту с использованием ударных дронов. Оказалось, что российские средства ПВО в Крыму находятся в чрезвычайно уязвимом положении, а их восстановление - сложный и длительный процесс.

