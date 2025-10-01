Целенаправленные украинские удары по объектам противовоздушной обороны (ПВО) оккупированного Крыма имеют несколько важных задач. Об этом сказал военнослужащий Сил теробороны, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире Радио NV.
По его словам, идет работа по демилитаризации оккупированного Крыма, потому что Россию нужно ослаблять. Также, по мнению эксперта, из-за уменьшения способности врага в Черном море, что является для Сил обороны стратегической задачей, Украина еще и демонстрирует миру, что на самом деле РФ и является тем "бумажным тигром", о котором говорил президент США Дональд Трамп.
Мусиенко рассказал, что за годы оккупации полуостров превратился в большую военную базу, куда стянуто много различных систем вооружения. К тому же Крым продолжает оставаться базой тылового обеспечения, например, для войск РФ на Приднепровском направлении, то есть на Левобережье оккупированной Херсонщины, частично на Запорожском направлении.
Он напомнил, что часть "Шахедов" и баллистического вооружения, которые враг направляет по территории Украины, выходит из пусковых площадок на территории оккупированного Крыма, которые прикрываются средствами ПВО. Поэтому, чтобы лишить врага возможности использовать Крым еще и с этой целью, надо уничтожать его системы на полуострове, подчеркнул Мусиенко.
"Еще одна задача - увеличить возможности для усиления наших операций в Черном море с использованием как морских, так и воздушных дронов. Дронами с воздуха поражались российские ракетные катера, в том числе носители ракет "Калибр". Поэтому наносятся удары по вражеским радарам и средствам наблюдения", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что враг в свою очередь устанавливает системы радиоэлектронной разведки и борьбы для того, чтобы препятствовать этим ударам:
"Поэтому, чтобы удары становились более эффективными и чтобы надводные дроны могли доставать до Новороссийска, нужно уничтожать эту инфраструктуру".
По словам Мусиенко, удары по российской технике, авиации, системам ПВО и радарам наносят серьезный ущерб для оккупантов, истощают их запасы.
Украинские удары по российской ПВО в Крыму
Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что на территории временно оккупированного Крыма Силы обороны Украины регулярно уничтожают комплексы российской ПВО, из-за чего полуостров превратился в своеобразную "черную дыру" для дорогих систем противовоздушной обороны.
Он рассказал, что только за последнее время подразделение Главного управления разведки МО Украины PRYMARY нанес верифицированных ударов по таким целям, как: ЗРПК "Панцирь-С1" - 1; ЗРК С-300В - 2; ЗРК Тор-М2 - 1; РЛС 9С15М Обзор-3 - 1; РЛС СТ-68 - 1; РЛС 9С32 Имбирь - 1; РЛС Каста-2Е2 - 2.
Коваленко подчеркнул, что постепенное выбивание российской ПВО в Крыму, начатое еще в 2024 году с помощью ракет ATACMS, сейчас перешло в более систематическую и крайне эффективную охоту с использованием ударных дронов. Оказалось, что российские средства ПВО в Крыму находятся в чрезвычайно уязвимом положении, а их восстановление - сложный и длительный процесс.
