Украинские мужчины начали массово бежать в Беларусь, - СМИ

Больше всего желающих пересечь границу с Беларусью пограничники задержали в Ривненской области.

В 2025 году на украинско-белорусской границе было задержано 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем за прошедшие 3 года полномасштабного вторжения России: в 2024 году их было 336, в 2023-м - 26, а в 2022-м - 61.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что больше всего желающих пересечь границу с Беларусью пограничники задержали в Ровенской области. За время открытой войны их было 531. Еще 484 мужчин были задержаны на Житомирщине, 281 - на Волыни и 38 - на Киевщине. Причем Волынь стала единственным регионом, из которого пытались попасть в Беларусь в первый год полномасштабной войны.

Издание сообщило, что с 1 января по 1 августа 2025 года пересечь границу с Беларусью вне пунктов пропуска пытались по меньшей мере 911 мужчин - о таком количестве задержанных отчитываются пограничники. Это в 2 раза больше, чем за 2022, 2023 и 2024 годы вместе взятые.

"В частности, в 2022-м в Госпогранслужбе сообщают о 61 задержанном (все - на Волыни). В 2023 году нарушителей украинско-белорусской границы было 26 (24 на Волыни и двое на Ровенщине). Уже в 2024-м их количество значительно увеличилось - задержали 336 мужчин (164 на Ровенщине, 112 на Житомирщине, 58 на Волыни и 2 на Киевщине)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что с начала 2025 года более 13 тысяч граждан задержали за попытку незаконного выезда за границу. По его словам, для нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу, предусмотрена административная ответственность - штраф.

"Мы составляем административный протокол и передаем это дело в суд. И уже суд выносит решение о привлечении человека к ответственности. Это, как правило, штраф. Есть еще организаторы и пособники этих схем. Им уже предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу", - пояснил Демченко.

