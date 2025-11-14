Отмечает, что враг постоянно модернизирует "Шахеды" и КАБы.

Россияне модернизируют "Шахеды" и КАБы, делая их более дальнобойными. К тому же с приближением зимы и ухудшением погоды такие объекты труднее сбивать. Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, враг делает их единичные пуски по регионам. При этом добавил, что сегодня, 14 ноября, такая модернизированная управляемая авиационная бомба летела в сторону Лозовой (Харьковская область).

"Противник постоянно модернизирует свое оружие, противник коварный, страдают мирные жители", - сказал он.

Видео дня

Игнат сказал, что достаточно серьезно и негативно на сбивание вражеских воздушных целей влияют погодные условия, в частности, переход в зиму - много облаков, туман. "И это очень влияет и на работу пилотируемой авиации, дронов - перехватчиков, мобильно-огневых групп", - добавил он.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил подчеркнул, что для перехвата и сбивания баллистики, нужно иметь больше средств "Петриот", которыми можно защитить объекты критической инфраструктуры и крупные города, в частности, Киев.

"Потому что одной батареи "Петриот" мало, чтобы перекрыть направление Киева. Если радар "Петриота" смотрит в одну сторону, то другие стороны будут не защищены", - сказал Игнат. При этом отметил, что система "Петриот" работает в радиусе всего 25 км - на такой дистанции можно перехватывать "Кинжалы", баллистику, что было сегодня сделано.

"К сожалению, не все ракеты, а только 6 из 9 баллистических были перехвачены, но результат все же довольно такой мощный", - сказал Игнат.

Российский удар по Украине 14 ноября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 ноября россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Как сообщили в Воздушных силах, в целом радиотехническими войсками выявлено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет (13 из них - "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 - "Шахеды").

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей: 405 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов; 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"; 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23; 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Вас также могут заинтересовать новости: