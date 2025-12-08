Иногда позиции в городе переходят из рук в руки по несколько раз в день.

Бои за Покровск и Мирноград - самые ожесточенные в этом году. Это одна из последних городских агломераций, которую армия РФ пытается оккупировать в Донецкой области - бои в этом районе продолжаются уже около полутора лет. Военные рассказали проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии", что происходит на этом направлении и как проходят бои.

Как отмечает командир батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр, из Покровска противник может собирать свои основные силы и продвигаться вперед по трассе Покровск-Мирноград. А во-вторых, он может развивать свой успех уже на Доброполье.

Он отмечает, что россиянам очень нужна какая-то "победа" до конца года.

"Поэтому они применяют все силы и средства, которые у них есть. Основной элемент, которым они воюют - это личный состав. Это просто масса людей, которые идут вперед", - объясняет он.

Специфика войны в городе

Офицер 82-й ОДШБр с позывным "Лев" отмечает, что бои в Покровске - совсем не такие, как в Бахмуте, здесь нет боев за каждый дом - тактика изменилась, учитывая новые реалии.

"Специфика войны в городе - это выставить свою пехоту в наиболее вероятные [пути продвижения] и занять наиболее выгодную позицию - это какая-то многоэтажка, какой-то этаж, с которого хорошо просматривается местность, перед открытым участком местности. И перед пехотой выставляется стрим. Наши дроны летают, обнаруживают противника и максимум прикладываем усилия для того, чтобы этот противник не подошел к нашей позиции. К нашей пехоте", - отмечает "Лев".

Офицер 82-й ОДШБр "Юрист" отмечает, что иногда позиции в городе переходят из рук в руки по несколько раз в день.

"То есть мы штурмуем - буквально через 15-20 минут противник начинает штурмовать. Мы пришли, зачистили, закрепились. Пришел противник - проводит штурмовые действия, закрепился. Затем мы восстанавливаем позицию, потом снова противник пытается ее восстановить. Опять же - это касается более ключевых точек", - рассказывает он.

Комбат 25-й ОПДБр Александр добавляет, что враг не выбирает одно направление, а пытается протиснуться там, где есть возможность:

"Пытаются просто бежать вперед, добежать до определенной точки, поставить флаг, через 15 минут погибнуть, но быстро доложить, что они что-то захватили".

Военные отмечают рост интенсивности боевых действий. Противник частично имеет успех за счет преобладания сил и средств, перебрасывает в Покровск с других направлений резервные подразделения.

"Сейчас стало сложнее, потому что есть продвижение слева, справа. И россияне учатся. Они учатся у нас. Они масштабируются и это дает определенные сложности", - говорит "Дзига", оператор БПЛА в батальоне "Корсар" 38-й ОБр МП.

Военные не дают прогноза о том, что может произойти даже в ближайшие часы. В то же время они отмечают, что понимают важность Покровска.

"Стараемся делать все, чтобы противник не смог накопиться и отбросить нас из города. Все меры по этому принимаются, город никто не оставляет", - говорит командир батальона 25-й ОПДБр Александр.

Ситуация в Покровске

Ранее военный Максим Бакулин рассказал о безумном количестве штурмов возле Покровска.

"Они просто валятся, их никто не забирает оттуда. За год они продвинулись не так много, но потеряли достаточно большое количество", - отметил Бакулин.

Сегодня, 8 декабря, офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер сообщил, что российские подразделения смогли закрепиться в южных кварталах Покровска.

