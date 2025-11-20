Он также рассказал, за кем преимущество в использовании беспилотников разных типов.

Если в течение ближайшего года боевые действия не остановятся, "килл-зоны" на фронте расширятся, а дроны станут умнее. Увеличение "килл-зон", в свою очередь, приводит к тому, что "фронт становится".

Такое заявление сделал в комментарии "Украинскому Радио" командир отдельной службы БпЛА Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян. По его словам, в случае продолжения боевых действий также появятся НРК (наземные роботизированные комплексы, – ред.), которые будут сбивать летающие дроны абсолютно в автоматическом режиме. Увеличенные емкости батарей позволят дронам летать дальше и дольше.

"То есть это просто увеличит "килл-зону". Напомню, что большое увеличение "килл-зоны" приводит к тому, что пехота не может ее пересекать, соответственно, фронт становится", – пояснил он.

Если же будет какое-то перемирие, это будет означать запрет на "дип-страйки", акцентировал Арутюнян. Тогда весь интеллектуальный потенциал, который работает над такими ударами, перейдет на линию боевого соприкосновения.

"То есть эта "килл-зона" на 30-40, возможно, даже 100 км теперь будет выноситься военнослужащими, которые летали раньше на 2-3 тыс км. То есть у нас не только "килл-зона" вырастет, но и появится еще на 100-150 км "серая зона", где люди и машины, в принципе, смогут передвигаться, но останавливаться и хранить там ничего не смогут. Потому что как только дрон-разведчик обнаружит, что там есть какой-то ящик боеприпасов, то туда будет прилетать крыло со 100 кг взрывчатки и просто это все выносить", – добавил командир.

Дроны на войне – за кем преимущество

По словам Ашота Арутюняна, вопрос преимущества в применении дронов зависит от сферы. Если речь идет о БПЛА до 50 км, то первенство имеют оккупанты. В то же время Украина ведет в бомберах до 30 километров.

"FPV – более-менее паритет. FPV на оптоволокне – думаю, россияне. Если мы говорим о стратегических ударах каких-то, то у нас есть эффективные Deep Strike, но у россиян их просто очень много. И там уже больше вопрос точности поражения и как считать. То есть, если в Киеве дрон попал в девятиэтажку, то это поражение или не поражение? Если мы бьем по НПЗ, а они по городам, то как... Если бы мы били по городам, то у нас было бы 90% поражений. А чтобы в НПЗ попасть, то это еще надо постараться. Поэтому сравнение здесь не очень корректное", – констатировал военный.

Война в Украине

Ночью российские террористы нанесли массированный удар по Украине. Сообщалось о прилетах в разных регионах.

В Тернополе из-за российской атаки погибли по меньшей мере 26 человек. Еще более 20 могут находиться под завалами разрушенных домов.

В Воздушных силах сообщали, что по многоэтажкам в Тернополе россияне ударили ракетами Х-101. Они были выпущены из самолетов стратегической авиации.

