Он отметил, что оккупанты постоянно применяют "банзай-атаки", которые направлены на то, чтобы прорваться как можно дальше.

Россияне продолжают попытки прорваться в Новопавловку Днепропетровской области. Украинский военный с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале отметил, что недавно россиянам все же удалось войти в населенный пункт на технике и оставить там свою пехоту.

Он отметил, что это "довольно неприятно, но уже не удивляет после подобной ситуации на Добропольском направлении". При этом военный отметил, что это происходит из-за "определенных проблем" и особенностей современной линии фронта, которая уже давно не является сплошной траншеей.

Он отметил, что оккупанты постоянно применяют "банзай-атаки", которые направлены на то, чтобы прорваться как можно дальше.

Видео дня

"Иногда те планы поистине наполеоновские, но, к сожалению, даже такое иногда проскакивает", - отметил он.

Военный отмечает, что ситуация на этом участке более-менее стабилизирована и подавляющее количество противника в Новопавловке уничтожено.

"Но, как показал опыт Добропольского выступления, зачистка в таких районах имеет не менее важное значение, и в подвалах домов или других укрытиях, еще могут находиться "потеряшки", - добавляет он.

Он также отметил, что сейчас "серые зоны" на на картах не означают буферную зону, где идут бои, как это было раньше - теперь это территории, на которых ВСУ не имеют влияния и контроля.

Война в Украине - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщали о том, что РФ продолжает давить в районе Лимана Донецкой области. Там отметили, что хоть Силам обороны и удалось относительно стабилизировать ситуацию в этом регионе, преимущество противника в количестве и постоянное давление могут изменить ситуацию в любой момент.

Также Россия близка к захвату Покровска. Украинские военные признают, что ситуация критическая.

Тем временем в Белом доме готовят новый документ о прекращении войны в Украине и рассчитывают, что соглашение будет достигнуто уже до конца месяца, или даже на этой неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: