Среди заложников оккупантов был 13-летний ребенок.

Служба безопасности Украины задокументировала очередное военное преступление РФ. Как сообщили в пресс-службе СБУ, 10 ноября захватчики попытались штурмовать город, используя местных жителей как "живой щит".

Сообщается, что 1-й мотострелковый батальон 506-го мотострелкового полка войск пытался атаковать юго-восточные окраины Покровска. Во время боя россияне захватили местных жителей - мужчину, женщину и 13-летнего ребенка. Далее группе поступил приказ - использовать гражданских, чтобы прикрываться ими в случае огневого контакта.

"Оккупанты заставили пострадавших идти впереди во время зачистки зданий в городе. Такие действия оккупационных группировок РФ нарушают требования ст. 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и квалифицируются как военное преступление", - отметили в СБУ.

Там добавили, что на основании полученных фактов следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Ситуация в Покровске - важные новости

Ранее в 7 корпусе ДШВ сообщали, что РФ пытается в ближайшей перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что к северо-западу от Покровска. Там также отметили, что в самом Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня.

Между тем председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что РФ пытается забросать Покровск и Мирноград личным составом, чтобы подтвердить факт присутствия своих войск в городах. По его словам, РФ "проиграла информационно кампанию" за эти города.

