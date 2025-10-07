В то же время Украина сталкивается с дефицитом человеческого ресурса на фронте.

Украина ведет изнурительную войну, поэтому любые надежды, которые могли появиться после переговоров между президентами США и России, исчезли. Однако, как пишет журналист The Atlantic Роберт Ф. Уорт, наше государство на самом деле еще может достичь своих военных целей на фронте.

"Несмотря на демографическое преимущество России, ее попытки окружить мощный оборонительный пояс Украины - ряд стратегических городов и логистических центров на северо-востоке страны - не имели особого успеха. Захват этого пояса потребовал бы нескольких лет ожесточенных боев, учитывая недавние успехи Украины в повреждении российских нефтепроводов и тыловых баз. Путин молчаливо признал поражение России, требуя от Украины добровольно отдать весь регион в августе, но никто не воспринял эту идею всерьез", - подчеркнул автор публикации.

По словам журналиста, все офицеры, с которыми он виделся на северо-востоке Украины, говорили ему, что ключ к удержанию РФ на расстоянии заключается в поиске лучших способов компенсировать дефицит человеческого ресурса в Украине.

"Частично ответом является технология дронов, которая значительно помогла Украине защитить себя в неравной борьбе. Но командиры сейчас принимают ряд других мер для минимизации потерь, включая более осторожное использование артиллерии, более точные перемещения войск и лучшие планы ротации", - добавил Уорт.

В то же время один из местных командиров рассказал корреспонденту, что главной целью Украины - не допустить прямого контакта, чтобы украинским войскам не нужно было вступать в бой.

"Когда я последний раз был в стране, девять месяцев назад, Украина, казалось, находилась в затруднительном положении: поставки оружия задерживались, а Россия наступала на передовой с тем, что украинские пехотинцы называли "мясными волнами" из, казалось бы, ненужных солдат и наемников. Сейчас, кажется, появилась новая уверенность в том, что Украина переориентирует свои институты на длительную войну, быстро обучаясь на поле боя и продолжая не только наносить постоянные потери врагу, но и ограничивать собственные", - подчеркнул журналист.

В частности генерал в отставке, который был командующим силами армии США в Европе Бен Ходжес отметил Уорту, что "Россия не может победить, если мы на Западе полностью не сдадимся".

Поэтому время, которое до сих пор было на стороне россиян, может перейти на сторону Украины, считает автор материала.

Пока никто не имеет точного ответа, как долго Украина сможет продолжать борьбу. Один из офицеров по набору солдат сказал журналисту:

"Мы только что мобилизовали группу из 30 мужчин. Некоторые из них сбежали из страны, другие сказали, что больны, еще другие заявили, что имеют травмы. В конце концов, только восемь из них прибыли в учебный центр".

Однако он отметил, что люди, которые поступают на службу до 25 лет, становятся очень преданными бойцами.

Ранее Associated Press писало, что Донецкая область является лишь воротами для Путина, а не конечной остановкой. Отмечается, что после лет борьбы за контроль над регионом граждане Украины опасаются, что падение области обречет страну на нестабильность. В частности на передовой мало кто верит, что амбиции России закончатся на Донетчине.

"Если нам придется еще три года воевать за 30 километров, то мы будем воевать еще три года за 30 километров", - подчеркнул один из военных.

В то же время начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Нацгвардии "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал о масштабах потерь россиян на фронте. По его словам, ежедневные потери РФ остаются крайне высоким, однако это не влияет на уменьшение интенсивности боевых действий.

"Они (потери - УНИАН) на самом деле огромные... если смотреть, то из сотни оккупантов, которых они отправляют каждый день на наши позиции, возможно где-то 5-10 доходят до той точки, где они просачиваются сквозь линию боевого соприкосновения и прячутся дальше в посадках, но их это не останавливает", - отметил Борисенко.

