Военные считают, что российский диктатор не остановится на этом регионе.

С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Донецкая область стала символом борьбы Украины за выживание. Развитие событий на фронте Донетчины считается показателем успехов каждой из сторон в войне. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что за более чем 10 лет боевых действий на этом направлении Украина потеряла контроль над примерно 70% региона.

"Я видела, как разрушили мою школу, а общественный центр, где я когда-то брала уроки танцев, превратился в руины. Это больно, потому что перед глазами пролетает вся жизнь - дни, когда я была маленькой девочкой, места и моменты, которые были мне дороги", - рассказала 33-летняя военная с позывным "Фокс", которая взяла в руки оружие 10 лет назад, чтобы защищать свою родную Донецкую область.

Последствия войны для региона

В AP напомнили, что до 2014 года Донецкая область, где проживало более 4 млн человек, была одним из самых густонаселенных регионов Украины и главным промышленным, политическим и экономическим центром.

Однако согласно прошлогоднему отчету Киевской школы экономики, после полномасштабного вторжения РФ, этот регион понес наибольшие финансовые потери в стране, которые составили почти половину от 14,4 млрд долларов убытков украинских предприятий.

В то же время в Международной организации по миграции отметили, что жители Донецкой области составляют почти четверть внутренне перемещенного населения Украины.

Из-за того, что значительная часть некогда "мощного" промышленного центра сейчас лежит в руинах и находится под активными боевыми действиями, у местных жителей мало надежд на возвращение домой, пишет Associated Press.

Как и для многих украинцев, для "Фокс" это не первый случай, когда она потеряла дом из-за войны. В 2022 году российские оккупанты захватили Мариуполь, где она жила.

Почему именно Донецкая область?

Самым активным участком 1250-километровой линии фронта является Донецкая область, где две стороны конфликта пытаются получить преимущество до зимы, которая должна замедлить темпы боевых действий.

"Россия уже контролирует большую часть Донбасса - так она называет Донецк и соседний Луганск, который вместе с двумя южными областями она незаконно аннексировала три года назад. Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Киев отдал контроль над остальной территорией, что, по мнению аналитиков, дало бы Москве постоянный плацдарм, с которого она могла бы угрожать другим частям Украины. Учитывая такие высокие ставки, Украина решительно настроена сопротивляться любой ценой и защищать каждый сантиметр территории, которую она еще удерживает", - подчеркнули в AP.

Чтобы продвинуться на Херсонщине, россиянам придется пересечь реку Днепр, а соседняя Запорожская область имеет логические вызовы из-за равнинного и открытого рельефа, уверяет военный аналитик и директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

В то же время командир 63-й бригады Павел Юрчук, который более 10 лет воюет в Донецкой области, считает, что интенсивные бои в области обусловлены больше политикой, чем военной логикой, ведь рельеф местности очень затрудняет масштабное продвижение.

"В этом районе нет стратегических преимуществ для проведения быстрых наступательных операций", - подчеркнул военный.

Однако из-за близости к России, исторических экономических связей и советского наследия навязанного русского языка, Путин считает этот район исторически своим.

"Кремль убедил часть населения, что этот регион является этнически русским и поэтому должен быть "освобожден", - отметил Юрчук.

Почему Донецкая область является важной для Украины?

Для Украины Донецкая область является местом, где на протяжении десятилетия военных действий выросло новое поколение профессиональных военных.

"Здесь пролито много крови, и будет пролито еще больше", - отметил командир роты "Азова" с псевдонимом "Гроссер".

По его словам, Украина могла бы добиться успеха, если бы сосредоточила все свои силы на Донбассе, однако это невозможно, ведь Путин будет продолжать давить на других фронтах.

После лет борьбы за контроль над регионом граждане Украины опасаются, что падение области обречет страну на нестабильность. Также на передовой мало кто верит, что амбиции России закончатся на Донетчине.

"Если нам придется еще три года воевать за 30 километров, то мы будем воевать еще три года за 30 километров", - заверил Юрчук.

"Фокс" добавила, что борется не только за свою Донецкую область.

"Вы уже не боретесь за одно здание или город. Теперь моим домом является вся Украина", - отметила она.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Ранее заместитель командира 25-й воздушно-десантной бригады Украины Дмитрий Лавро раскрыл реальную ситуацию в Покровске. Он отметил, что город стал одним из ключевых узлов обороны на восточном фронте.

"Враг давит на нас, и мы делаем все возможное, чтобы отразить его давление. На данный момент мы равны", - заверил военный.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, чем россиянам грозит окружение под Добропольем. По его словам, сейчас оккупанты прилагают все усилия, чтобы деблокировать свои войска в районе города, но Силы обороны там выполняют сложные операции, чтобы не дать россиянам этого сделать.

"Здесь много факторов. Россияне перемешались с гражданскими, которые жили в этих населенных пунктах, прикрываются ими. Поэтому здесь очень много надо сделать. Здесь ведется планомерная военная операция, борьба стратегий, чтобы каждая сторона достигла инициативы", - отметил Тимочко.

