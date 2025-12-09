Также дронами были поражены железнодорожные цистерны, промежуточная заправочная емкость и сливо-наливная эстакада.

Служба безопасности Украины 5 декабря дронами поразила терминал по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк" в Краснодарском крае РФ. Об этом УНИАН сообщили источники в СБУ.

Источник отметил, что в результате атаки начался масштабный пожар в резервуарном парке: трое суток горели более 20 резервуаров объемом по 200 м³ из 30 имеющихся. Кроме того, БПЛА уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и сливо-наливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3 тысяч м².

ТОП "Мактрен-Нафта", объекты которой были поражены, осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Терминал был построен в 2008 году и рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.

"СБУ и в дальнейшем будет проводить систематическую работу по урезанию поступлений от нефтегазового сектора в экономику РФ. Именно эти деньги финансируют войну против Украины. "Хлопок" в российском тылу на объектах, работающих на войну, будет гореть и дальше", - отметил информированный источник в СБУ.

Удары по РФ: важные новости

Ранее в Генштабе сообщали об успешных атаках Сил обороны на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой области была поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1". Также в Донецкой области склад БпЛА российских оккупантов.

В то же время ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что потери РФ от украинских ударов значительно больше, чем от западных санкций. Он отметил, что Украина нанесла РФ более 20% потерь в нефтепереработке по категории "бензин".

