Силы обороны 'разнесли' морпорт РФ и ряд других целей, - Генштаб

В порту подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества.

В ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с целью нарушения системы логистического обеспечения противника, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, поражен склад боеприпасов.

Также в районе временно оккупированного Донецка поражен склад БПЛА российских оккупантов.

Видео дня

Кроме того, как проинформировали в Генштабе, с целью ослабления возможностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино (ВОТ Луганской области).

"Также, с целью снижения возможностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что уточнены результаты поражения 5 декабря ударными БпЛА "Темрюкского морского порта" (Краснодарский край, РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

"Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - удары по целям РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Было зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

Этот НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и др. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: