Во время прошлой массированной атаки РФ запустила дроны с кассетными зарядами (фото)

Таким образом россияне могли атаковать как крупные города, так и поля, где работают аграрии.

После массированной атаки по Украине в ночь на 14 мая обнаружены несколько ударных дронов, которые несли по три контейнера с кассетными зарядами. Об этом сообщает Telegram-канал "єРадар".

Отмечается, что во время полета такие беспилотники сбрасывают контейнер с зарядами в любом месте на маршруте своего полета.

Таким образом оккупанты могли атаковать как крупные города, так и поля, где работают аграрии.

Видео дня

"Обращаемся ко всем: поговорите со своими детьми, чтобы они ни в коем случае не трогали и не поднимали с земли неизвестные предметы, особенно если над вашим городом пролетал БПЛА, который мог сбросить контейнер с боеприпасами", - предупредили в Telegram-канале.

Массированный удар по Украине 13-14 мая - важные новости

Напомним, что 13 мая российские оккупанты начали массированную атаку по Украине, которая продолжилась в ночь на 14 мая. В результате удара в Дарницком районе Киева обрушились конструкции многоэтажного дома.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что в результате российской атаки в столице погибли не менее 9 человек. Уже 15 мая число погибших в Киеве в результате атаки возросло до 21 человека.

Также россияне ударили дронами по Харькову. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате атаки по городу пострадали 28 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 13-14 мая Россия запустила по Украине более 1560 дронов и 56 ракет. Помимо Киева, под удар попали населенные пункты в Киевской области, энергетика в Кременчуге, а также портовая и жилая застройка в Черноморске.

Вас также могут заинтересовать новости: