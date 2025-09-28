Аналитик заметил, что украинские военные освободили уже семь населенных пунктов на Добропольском направлении.

Силы обороны Украины готовятся брать российских оккупантов на Доброполськом направлении в окружение. Также украинские военные имеют успехи на Покровском направлении.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, в котел в Донецкой области может попасть около 1500 российских захватчиков.

"На данный момент обстановка на Добропольском направлении стабилизируется. Более того, Силы обороны Украины проводят ряд контрнаступательных действий, которые говорят о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих. В возможном котле может оказаться до полутора тысяч российских военнослужащих. Чтобы не позволить Силам обороны Украины замкнуть этот котел, российские оккупанты пытаются наносить встречные удары, а также подтягивают свои резервы", – заявил он.

Видео дня

Аналитик добавил, что украинские военные освободили уже семь населенных пунктов на Добропольском направлении. Также удалось стабилизировать ситуацию в районе города Родинское, неподалеку от Покровска, говорит Снегирев. Через этот населенный пункт проходит важная логистическая трасса.

Помимо этого, есть тактические успехи в направлении населенного пункта Разино, отметил эксперт. По его словам, это позволяет украинским защитникам "снять угрозу установления контроля над данной ключевой логистической составляющей".

"Успешное контрнаступление на Покровском направлении, а это удар был на опережение, позволил сорвать планы российских оккупантов по передислокации оперативных резервов на Новопавловское направление, чтобы осуществить прорыв вглубь Днепропетровской области. То есть Покровско-Добропольское направление сорвало также планы противника по расширению географии театра боевых действий за счет Днепропетровской области", – констатировал Дмитрий Снегирев.

Ситуация на фронте – другие новости

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что город Купянск Харьковской области не готов к обороне. По его словам, ситуация там сложная и вряд ли можно ожидать существенного улучшения обстановки.

Командир 429‑го полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что с начала лета оккупанты применяют на фронте новую тактику. Враг делает ставки на штурмы малыми группами. Речь о так называемой схеме "тысячи порезов".

