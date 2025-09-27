К любой тактике противника Силы обороны находят инструмент противодействия, говорит Федоренко.

Российские оккупационные войска с начала лета перешли на новую тактику действий на фронте. Они начали массово применять малые штурмовые группы – речь о так называемой схеме "тысячи порезов".

О таких переменах рассказал в эфире телеканала FREEДOM командир 429‑го полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Военный отметил, что такой подход не приносит врагу стратегического успеха.

Федоренко говорит, что суть новой тактики оккупантов заключается в многократных мелких прорывах. Цель таких действий – проникновение вглубь украинской территории, накопление сил и удары по объектам в глубине обороны.

Видео дня

"Чем обусловлена тактика? Смотрите, у нас люди – это основной капитал войны. Это самая большая ценность, которую мы пытаемся защитить всеми возможными средствами – дронами, артиллерией, роботизированными комплексами и так далее. А для противника люди – это ресурс, самый дешевый, который они применяют в войне", – отметил он.

По словам командира, Россия может привлекать в свою армию людей за счет выплат. Это делает массовое применение таких штурмовых групп доступной опцией. При этом он считает, что тактика "тысячи порезов" стратегических успехов россиянам не даст.

"К любой тактике противника Силы обороны находят инструмент противодействия. То, что мы сохранили большое количество территорий на направлениях с наиболее интенсивными боевыми действиями, свидетельствует, что к любой инициативе противника мы находим ответ", – констатировал Юрий Федоренко.

Война в Украине: это стоит знать

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что наиболее интенсивными направлениями фронта сейчас являются Покровское, Добропольское, Лиманское и Новопавловское. При этом, по его словам, россияне также пытаются проникнуть на территорию Днепропетровской области и закрепиться там.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале войны РФ против нашего государства звучали выстрелы со стороны непризнанного Приднестровья. Он сказал, что той стороной было получено "предупреждение".

Вас также могут заинтересовать новости: