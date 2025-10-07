Сейчас Россия перегружает украинскую ПВО и увеличивает вероятность успешных ударов.

Удары дронов и ракет являются центральным элементом боевых планов как России, так и Украины, однако каждая сторона использует такое оружие по-разному. Как пишет Forbes, в течение последних трех месяцев Украине удалось уничтожить ряд военных целей и нефтеперерабатывающих заводов на территории России. В то же время РФ запускает большое количество БПЛА и ракет, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

"Этот метод имел ограниченный успех, поскольку Украина в целом была способна противостоять таким атакам. Однако крупномасштабный удар 2 октября свидетельствует о том, что Россия усовершенствовала свою тактику и технологию, что позволяет большему количеству ее дронов и ракет проникать через оборону Украины", - подчеркнули в материале.

Усиление Россией ударов по Украине

Известно, что ночью 2 октября российские оккупанты совершили одну из крупнейших скоординированных атак против Украины за последние месяцы. Ранее Россия сочетала ракеты с дронами, но большинство ее последних ударов базировались почти только на БпЛА, с добавлением лишь нескольких ракет.

"В течение этого месяца Россия запустила около 6900 дронов, но провела только четыре ночные атаки с использованием более десяти ракет. С конца августа Россия каждые две недели проводила одну большую атаку с использованием примерно сорока ракет. Такая схема свидетельствует о переходе к меньшему количеству, но более масштабных скоординированных атак, сочетающих ракеты и дроны для преодоления украинской противовоздушной обороны", - анализируют в Forbes.

Такие атаки сопровождаются меньшими залпами беспилотников, которые происходят почти каждую ночь. Экономя ракеты в течение недель, а затем запуская их вместе с сотнями БпЛА, РФ перегружает украинскую ПВО, увеличивает вероятность успешных ударов, из-за чего Украина тратит ценные перехватывающие ракеты, пишет издание.

Модернизация российских дронов и ракет

Forbes добавляет, что Россия также модернизировала свои баллистические и крылатые ракетные системы, чтобы усложнить их перехват. К примеру, баллистическая ракета "Искандер-М" теперь имеет радиолокационные приманки, которые затрудняют ее отслеживание украинскими радарами. Кроме того, эти ракеты могут менять траекторию на конечной фазе полета, из-за чего снижается эффективность систем ПВО.

"Крылатая ракета "Искандер-К" была усовершенствована с помощью более надежных детонаторов, навигационных систем с защитой от помех и модернизированных боеголовок, обеспечивающих детонацию при ударе. Хотя о модернизации крылатой ракеты Х-59, которая использовалась во время удара, не сообщалось, ее новая версия, Х-69, которая также использовалась во время недавнего удара, разработана для большей незаметности и маневренности", - отмечают в публикации.

Эти улучшения распространяются и на гиперзвуковые ракеты РФ, среди которых "Кинжал" и "Циркон".

Известно, что "Кинжал" - это воздушная ракета, которая создана на базе системы "Искандер" и используется с начала полномасштабной войны, однако имеет низкую точность.

"Новые версии кажутся более точными и могут маневрировать на гиперзвуковых скоростях, что значительно усложняет их перехват. Некоторые из модернизированных версий "Искандер-М" и "Искандер-К" вероятно используют эти усовершенствования. "Циркон", ракета, запускаемая с корабля, добавляет еще одно измерение к возможностям России по ударам на большие расстояния. Это гиперзвуковое оружие было введено в эксплуатацию в 2024 году, хотя его использование остается ограниченным", - анализируют в издании.

Выдержит ли украинская противовоздушная оборона?

Поэтому сейчас, как пишет издание, такие системы бросают вызов украинской противовоздушной обороне, включая систему Patriot, которая является основным средством защиты Украины от баллистических и гиперзвуковых ракет.

"В начале войны в отчете немецкого исследовательского центра "Кильский институт" отмечалось, что "Патриоты" имеют 25-процентный уровень перехвата гиперзвуковых ракет "Кинжал", хотя для этого нужно выпустить все перехватывающие ракеты из батареи. Во время удара 2 октября более медленные ракеты "Искандер-М", которые ведут себя подобно "Кинжалу", смогли попасть во все свои цели", - напомнили в Forbes.

В свою очередь аналитики считают, что многоуровневая система противовоздушной обороны Украины остается гибкой, благодаря чему она быстро реагирует на изменения в тактике и технологиях РФ.

"Инженеры модернизируют существующие системы, чтобы лучше отслеживать непредсказуемые траектории полета, а мобильные огневые подразделения оснащаются более быстрыми системами наведения и усовершенствованной интеграцией радаров", - объясняют в материале.

Также Украина увеличивает свой парк перехватывающих беспилотников, которые могут выслеживать и уничтожать приближающиеся угрозы. Такие модернизации должны снизить эффективность ударов РФ, однако некоторые ракеты и БпЛА, скорее всего, все равно прорвутся, особенно если речь идет о модернизированных баллистических ракетах, предупреждают в Forbes.

"Главная уязвимость России заключается в ее производственных мощностях. Ее способность производить современные крылатые и баллистические ракеты остается ограниченной, что заставляет ее накапливать оружие для крупных, нечастых атак. Каждый большой удар потребляет ресурсы, которые нельзя легко заменить, особенно в условиях действующих эмбарго. Украина сейчас имеет возможности нанесения глубоких ударов, которые могут достичь заводов, аэродромов и логистических центров, используемых для производства этого оружия. Нацеливание на эту инфраструктуру может ограничить способность России поддерживать высокоинтенсивные атаки и, наконец, ослабить давление на воздушную оборону Украины", - анализируют в публикации.

В то же время россияне пока имеют важное преимущество, поскольку их комбинированная стратегия использования ракет и дронов работает, как предполагалось, растягивая оборону Украины и нанося удары по критической инфраструктуре. В издании добавляют, что с приближением зимы эти обстрелы могут ослабить энергетическую сеть Украины и испытать на прочность устойчивость гражданского населения. Поэтому ближайшие месяцы покажут, сможет ли новая украинская оборона быстро адаптироваться, чтобы ослабить восстановленную наступательную силу РФ, подытожили в материале.

Обстрелы РФ - последние новости

Ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко объяснил, почему Воздушные силы не способны быстро закрыть небо над Украиной. По его словам, это сверхсложная задача.

"Вся сила в людях. Беспилотники, которые перехватывают вражеские БПЛА - их с каждым днем в нашем государстве становится все больше. Но есть вопрос - кто поднимет тот дрон в воздух, скорректирует его и уничтожит вражескую цель? Соответственно, чем будет больше таких людей и подразделений - тем быстрее мы закроем наше небо", - подчеркнул Федоренко.

Также заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил, что изменилось в ударах по украинской энергетике. Он отметил, что противник не только комбинирует средства поражения, но и повышает их плотность.

"Теперь на объекты одновременно летит больше ракет и дронов с разных направлений, с концентрацией на несколько ключевых участков", - добавил Храпчинский.

