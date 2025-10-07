Воздушные силы не могут быстро закрыть небо над Украиной: комбат назвал причину

Главной проблемой является нехватка личного состава, говорит военный.

Закрыть все пространство Украины от российских "Шахедов" в краткосрочной перспективе - это сверхсложная задача. Об этом в эфире "Киев 24" заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко.

"Обучение рекрута - 42 дня общей подготовки, еще 30 дней специализированная подготовка, потом еще 30 дней он будет разбираться с опытными экипажами, как будет работать. И вот уже квартал, три месяца, чтобы человек научился сбивать", - сказал Федоренко.

Он пояснил, что различные силовые подразделения в разных родах войск "взяли на себя куски украинского неба" и "закрывают их". Это, по словам военного, дает возможность Воздушным силам собрать достаточное количество личного состава, чтобы полностью защитить украинское небо.

"Вся сила в людях. Беспилотники, которые перехватывают вражеские БПЛА - их с каждым днем в нашем государстве становится все больше. Но есть вопрос - кто поднимет тот дрон в воздух, скорректирует его и уничтожит вражескую цель? Соответственно, чем будет больше таких людей и подразделений - тем быстрее мы закроем наше небо", - добавил Федоренко.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк заявил, что в 2025 году мобильные огневые группы потеряли эффективность в борьбе с "Шахедами". Поэтому, по его словам, единственным эффективным методом в борьбе с российскими БПЛА остаются вертолеты.

В то же время журналисты Business Insider пишут, что Силы обороны Украины начали сбивать российские "Шахеды" новыми ракетами Thales. Отмечается, что цена этих ракет неизвестна. Они дороже украинских дронов-перехватчиков, однако дешевле других зенитных ракет.

