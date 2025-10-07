Эксперт рассказал, что теперь Россия выбирает новые цели для своих атак.

Россия изменила тактику обстрелов, что демонстрирует увеличение роста ударов по инфраструктурным объектам, включая энергетику, заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. Поэтому теперь вражеские обстрелы не только комбинированные, но и "плотные".

"Эффективность российских ударов становится заметнее. Враг не только комбинирует средства поражения, но и повышает их плотность: теперь на объекты одновременно летит больше ракет и дронов с разных направлений, с концентрацией на несколько ключевых участков", — сказал он в комментарии "РБК-Украина". Также Храпчинский напомнил про то, что враг продолжает обстреливать энергосистему Черниговской и Сумской областей.

По его словам, российские оккупанты владеют разведданными о расположении систем ПВО в районах "потенциальных целей". Примерно осознавая, сколько времени уйдет в нашей противовоздушной обороны на перезарядку и подготовку, Россия рассчитывает удобный момент и количество воздушных средств для удара.

Не стоит также забывать и про БПЛА "Гербера", который лишь является приманкой для отвлечения внимания сил ПВО.

Также Храпчинский заявил, что российские оккупанты изменили и сам выбор целей — не только тактику обстрелов. Раньше они били по крупным системам передачи электроэнергии и генерации. Сейчас же враг атакует объекты системы распределения (Облэнерго и так далее).

По словам директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, изменение выбора целей россиянами крайне опасно, ведь изначально в программах инженерно-технической защиты энергообъектов акцентировалось внимание на крупнейших энергетических компаниях страны.

"Не исключено, что именно анализ этой информации привел к смещению акцентов на удары по оборудованию локальных операторов. Мы видим, насколько эффективными были удары по Шостке и Чернигову. Сейчас необходимо максимально быстро проанализировать причины таких последствий", — подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине все же возможны длительные отключения света. В Министерстве энергетики рассматривают этот сценарий, но отмечают, что пока говорить об этом преждевременно. Ведь это будет зависеть от интенсивности российских атак и других внутренних факторов.

Кроме того, мы недавно писали, что в пяти областях проблемы со светом. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, но их проведение осложняется воздушными тревогами.

