По его словам, проблемы будут в сельском хозяйстве РФ, а затем нехватку топлива почувствует и армия оккупанта.

Бензиновый кризис в России и на оккупированной части Украины, в частности, в Крыму очень серьезно парализует логистику врага. Об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

По его словам, сегодня есть достаточно мощные удары по Феодосии, которая является крупным нефтеперевалочным терминалом.

"Из более 30 резервуаров с топливом осталось около 22, потому что там не впервые прилетает. И именно танкеры из теневого флота РФ заправляются там", - отметил эксперт.

Он считает, что бензиновый кризис в России и на оккупированной части Украины, очень серьезно парализует логистику врага, потому что Крымский мост они мало используют для переброски техники, а больше делают ставку на железнодорожное сообщение и соединяют оккупированные территории с РФ, строя новые линии.

По его словам, с каждым новым ударом этот кризис будет разрастаться.

"На первом этапе уже страдают гражданские, а потом проблемы будут в сельском хозяйстве, а дальше дойдет и до российской армии", - подчеркнул Жмайло.

Он отмечает, что в России закрылось 360 заправок, а в Крыму - каждая вторая.

"Этот кризис касается не только бензина, но и дизеля и вообще всех светлых нефтепродуктов, которые нужны для автотранспорта и другой техники. И впервые в своей истории Россия планирует закупать топливо у Китая и запретила экспорт любых светлых нефтепродуктов", - сказал эксперт.

Жмайло отметил, что много "прилетов" потому, что на первом этапе Украина проредила вражескую системы ПВО и они не способны прикрыть даже европейскую часть России.

"Относительно Крыма, то его северная, южная и западная часть мало прикрыты, потому что всю "живую" систему ПВО россияне переместили на восток, в первую очередь для прикрытия Крымского моста", - добавил аналитик.

Удары по Феодосии

Как сообщал УНИАН, временно оккупированную Феодосию в Крыму атаковали дроны. После прилета и местной нефтебазе начался мощный пожар. По данным канала "Крымский ветер", в результате прилета на Феодосийском нефтеналивном терминале взорвался резервуар с топливом, зарево от мощного пожара видно на десятки километров.

Также сообщил, что сначала под ударом оказался аэродром "Саки" в Новофедоровке, где после полуночи гремели взрывы.

Вскоре стало известно о взрывах в Феодосии, Евпатории, Симферопольском районе, а также в районе села Андреевка, рядом с которым расположен аэродром "Кача".

