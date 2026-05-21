РФ полностью оккупировала Покровск и Мирноград, – Deep State

Следующей целью РФ в этом направлении может стать Доброполье, отметил Роман Погорилый.

Российские войска полностью оккупировали Покровск и Мирноград в Донецкой области. Об этом рассказал Роман Погорилый, соучредитель и аналитик мониторингового проекта Deep State, в эфире Radio NV.

"Покровск, Мирноград оккупированы… Враг активно заводит туда свои силы. Враг активно наращивает там свою пехоту в большом количестве. А это большой город, там их даже выбивать трудно. Технику, артиллерию, которая уже давно стоит, в частности, на южных окраинах как Мирнограда, так и Покровска, которая работает дальше по линии боевого столкновения. Происходит активизация пилотов, которые полностью контролируют всю логистику, там полностью контролируют небо", – сказал Погорилый.

Он добавил, что сейчас россияне в этих городах обустраивают определенный плацдарм для того, чтобы дальше продвигаться вглубь территории Донецкой области и влиять на украинскую логистику.

"Следующими целями, по идее, должны быть Доброполье, и уже есть определенные задачи по перехвату с их стороны, что они планируют туда двигаться", – добавил Погорилый.

Следует заметить, что актуальная версия онлайн-карты Deep State также показывает полную оккупацию Покровска и Мирнограда, хотя еще 17 мая северо-восточные окраины Покровска находились в "серой зоне".

Ранее аналитики Deep State сообщили, что Силы обороны зачистили населенный пункт Степногорск под Запорожьем. По данным экспертов, эта работа продолжалась уже давно и улучшилась со сменой командира корпуса, который более плодотворно взялся за этот участок. В частности, Силы обороны успешно отработали по логистике РФ и по пилотам.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают, что Силы обороны восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта в Украине. Эксперты отмечают, что в последние месяцы украинские защитники провели ряд контратак на различных участках фронта, достигнув наиболее значительных успехов на поле боя с момента наступления на Курщину.

