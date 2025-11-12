По словам аналитиков, россияне решили одновременно проводить несколько наступлений на разных направлениях.

Российские оккупанты, вероятно, захватят Покровск и Мирноград, однако для этого им понадобится больше времени и они понесут большие потери, чем если бы военное командование РФ сосредоточило на этом направлении больше ресурсов с других участков фронта. Об этом пишет Институт изучения войны.

"Российское военное командование решило одновременно проводить несколько наступательных операций на всем театре военных действий, в частности на севере Харьковской области в направлении Волчанска и Большого Бурлука; на востоке Харьковской области в направлении Купянска; на северо-востоке крепостного пояса в Донецкой области в направлении Северска; у границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей в направлении Большой Михайловки; и на востоке Запорожской области в направлении Гуляйполя", - напомнили аналитики.

Как отмечают в ISW, за время большей части войны армия РФ пыталась поддерживать одновременные наступательные операции "на осях, которые не поддерживают друг друга". Таким образом постоянное выделение Россией человеческих ресурсов и средств на разные направления и медленное продвижение, вместо того, чтобы сосредоточить ресурсы на Покровском направлении, продолжит российские планы по захвату города.

"Командование РФ продемонстрировало готовность нести значительные потери и тратить время, что необходимо для таких кампаний. Российское военное командование может опасаться, что уменьшение присутствия российских войск или темпа наступательных операций в любой другой части театра военных действий может предоставить украинским войскам возможность достичь успехов или передислоцировать войска в другие районы", - подчеркнули аналитики.

В ISW добавляют, что россияне, скорее всего, также хотят сохранить видимость того, что армия РФ достигает значительных успехов на всем поле боя, что противоречит реальности фронта.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Ранее начальник отдела коммуникации 155-й ОМБр ВСУ Артем Прибыльнов заявил, что в Покровске сейчас сложная ситуация, но отступать нецелесообразно. Он отметил, что враг продолжает давить на украинских военных.

"Они (россияне - УНИАН) усилили штурмовые действия. На прошлой неделе было почти на 20% больше штурмовых действий, чем на предыдущей неделе. Эту информацию предоставил 7-й корпус ДШВ, в подчинении которого мы сейчас находимся. То есть противник не отказывается от своих намерений, и это понятно, потому что Покровск - это очень важный логистический центр и господствующая высота", - подчеркнул Прибыльнов.

Также военный эксперт Иван Ступак рассказал о ситуации в Покровске. По его словам, оборона ВСУ в городе "проседает", а происходит это из-за количественного превосходства россиян в личном составе.

"Наше командование говорит, что там находятся 300 россиян. С одной стороны что такое 300, это что, много на город, в котором раньше проживало почти 100 тыс. человек. Оказывается, что да. Они рассредоточены, их обеспечение происходит за счет российских беспилотников. Сбрасывают им воду, что-то погрызть, и они так могут неделю сидеть, возможно даже больше, накапливаться, а потом выходить из своих засад и там ходить по городу, иногда ловить в засады наших военнослужащих", - добавил Ступак.

