Они надеются там укрыться от любопытных глаз и украинских дронов.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне создали две военные базы на комбинате "Азовсталь".

Об этом сказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телемарафона. По его словам, одна из этих баз создана в течение последних двух месяцев. "Это демонстрирует уровень милитаризации Мариуполя. Россияне переносят в основном из Ростовской области милитарную составляющую. И Мариуполь уже не просто логистический военный перекресток и хаб, а полноценная военная логистическая база, которая расширяется", - подчеркнул Андрющенко.

По его словам, каждая из этих баз на "Азовстали" возникла "из банальных блок-постов", которые там были.

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Он отметил, что враг выбрал эту локацию, чтобы обезопасить себя от внешнего фиксирования, потому что нет рядом никакой жилой застройки, безопасно находиться в середине, потому что сложно подобраться туда через забор.

"Не будем забывать, что те бункеры и подземные укрытия в свое время служили для защиты гражданских и нашего Мариупольского гарнизона. Россияне пытаются их переоборудовать и имеют в этом успех", - сказал Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты понимают, что если удалось пережить там их нашествие, то можно укрыться и от украинских беспилотников, которые будут атаковать военные базы на территории Мариуполя.

По его словам, также россияне пытаются с территории треугольника в Ростовской области Таганрог-Ростов-Шахты, где большое количество разнообразных военных лагерей, баз, логистических стоянок, а потому туда нередко "прилетает" от Сил обороны, перебросить свои силы на оккупированные территории Украины.

Андрющенко отметил, что кроме того, это гораздо ближе к фронту, поэтому россияне "съедают плечо от 150 до 200 км" простым переносом баз, а это дает им сохранение времени при необходимости быстрой переброски резервов.

Он отмечает, что в течение последних двух недель есть определенная смена приоритетов у врага на фронте. По его словам, оккупанты концентрируются не на Запорожье, а на севере Донецкой области - это Новопавловское и Покровское направления.

Он отметил, что враг ищет еще одно там направление, чтобы продвигаться, но пока не имеет понимания где это может быть. "Попробовали наступать в районе Гуляйполя и не плохо получили от Сил обороны. Откатились и перестали предпринимать новые попытки, поскольку они были обезврежены массово еще до подхода к линии фронта", - рассказал Андрющенко.

Он отметил, что первая волна наступления захлебнулась на Запорожском направлении, но еще нельзя сказать, что враг отказался окончательно от попытки там продвигаться.

По его словам, в середине июля заканчивается срок подготовки новоконтрактников, которые базируются, в частности, в Мариупольско-Бердянской агломерации и тогда станет понятно на какой участок фронта они будут брошены.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь россияне захватили более трех лет назад - после жестокой осады и беспорядочных бомбардировок, в результате которых тысячи людей были убиты, а большинство жилых зданий повреждены или разрушены.

В последнее время пророссийские СМИ в видео и на фото пытаются нарисовать картину обновленного города, где поврежденные здания были отремонтированы и жизнь вернулась в нормальное русло.

Однако, как рассказали BBC жители города, все это - лишь обман, и ситуация в Мариуполе крайне далека от радужной.

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