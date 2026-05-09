Убитых больше, чем за 10 лет в Афганистане: журналисты раскрыли коллосальные потери РФ

Эти имена установили журналисты Би-би-си совместно с "Медиазоной". Они отметили, что к маю потери только двух российский регионов - Башкортостана и Татарстана, в сумме превысили все потери СССР в ходе 10-летней войны Афганистане.

"За последние 2 недели в список добавилось более 4600 имен. Это выше средней скорости прироста убитых по сравнению с данными прошлого года", - акцентировали журналисты.

Также они детализировали, что большая часть смертей, подтвержденных за последний месяц, относится к тем оккупантам, которые числились пропавшими без вести еще с 2024 года и были в итоге признаны российской стороной убитыми. Отмечается, что в некоторых случаях были найдены тела, в других - соответствующее решение принял суд на основе запроса родственников или воинских частей.

Общие тенденции российских потерь

За последние 2 недели Башкортостан достиг отметки 9500 убитых в Украине, а Татарстан - 8 тыс. Подтвержденные потери только этих двух регионов в сумме (18 116 человек) уже на 20% превышают все советские потери в ходе войны Афганистане (по официальным данным, там погибло чуть более 15 тыс. человек).

Башкортостан и Татарстан давно занимают первые места среди всех российских регионов по числу убитых. "Для мужчин из этих регионов вероятность оказаться в нашем списке в 20-30 раз выше, чем для москвичей", - констатируют журналисты.

Они отметили, что на протяжении войны уровень российских потерь сильно колебался, но с октября 2024 года, среднесуточное количество подтвержденных убитых стабильно не опускается ниже 120 человек.

Кто идет на войну

Анализ социального состава ликвидированных показал, что контракты сейчас в основном подписывают жители маленьких городов и сел, а не мегаполисов.

Кого удалось ликвидировать

С начала вторжения подтверждена ликвидация 7143 офицеров, в том числе 494 подполковников, 164 полковников и 15 генералов, среди которых - генерал-майор МВД РФ Андрей Головацкий и генерал-майор СБУ Владимир Ляпкин, перешедший на сторону России.

77% всех потерь офицеров - это командиры младшего звена. Именно офицеры в звании от младшего лейтенанта до капитана отвечают за выполнение планов операций, разработанных высоким начальством.

Каковы реальные масштабы потерь

Журналисты признали, что реальные потери РФ превышают приведенные ими данные, которые охватывают от 45% до 65% от настоящего числа погибших.

"Исходя из этих оценок, реальное число погибших среди россиян может составлять от 332 600 до 480 500 человек", - подытожили журналисты.

Потери РФ на войне в Украине

27 апреля президент Финляндии Александр Стубб рассказал о колоссальных потерях российской армии в Украине за последние месяцы и оценил ситуацию на поле боя.

"Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 до 35 тыс. российских солдат", - привел данные Стубб, добавив, что в 95% это происходило с помощью беспилотников.

