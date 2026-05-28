Оккупанты установили 'дедлайн' для выхода на окраины Орехова, – Волошин

По словам военного, противник перебросил в определенный район штурмовой десантный батальон, чтобы поддерживать высокий темп боевых действий.

Россияне активизировались на некоторых участках Ореховского направления, пытаясь выйти на окраины Орехова до 31 мая, но не могут продвинуться вперед – ведь на пути у них Малая Токмачка. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он отметил, что активизация врага подтверждает данные украинской разведки о том, что россияне проводили перегруппировку, пытались инфильтрироваться небольшими диверсионными группами, чтобы продвинуться как можно глубже в оборону ВСУ. Также известно, что на юг переброшен штурмовой десантный батальон для того, чтобы поддерживать высокий темп штурмовых действий, добавил пресс-секретарь.

В то же время он отметил, что задачу выйти на Орехов до 31 мая, несмотря на такую активизацию, россияне уже точно не выполнят. В частности из-за того, что на пути у оккупантов – населенный пункт Малая Токмачка, который является важным узлом украинской обороны.

Видео дня

"У них по дороге еще есть Малая Токмачка, поэтому я надеюсь, что они на всю жизнь запомнят этот населенный пункт... Активизировался враг на Ореховском направлении – в частности, увеличилось количество штурмовых действий на юго-запад. Это там, где расположены населенные пункты Щербаки и Малые Щербаки, а также были боевые столкновения возле Малой Токмачки. То есть, враг не отказывается от этих планов и будет пытаться штурмовать, продвигаться", – сказал Волошин.

В то же время, по его словам, Силы обороны дают отпор противнику, и на этом участке фронта ВСУ пока не несут потерь ни позиций, ни территорий.

"Есть только потери в живой силе противника", - подчеркнул военный.

По его словам, ситуация на юге Украины напряженная, ежедневно увеличивается количество боевых столкновений. Всего за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений, в том числе – на Ореховском направлении украинские бойцы остановили девять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки, Малая Токмачка.

Ситуация на юге: последние новости

Ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказывал, что войска РФ не снижают интенсивность боевых действий, несмотря на объявленные оккупантами "режимы перемирия". В мае ежедневно фиксируются десятки штурмов, а также высокая активность дронов и артиллерии.

По словам военного, российские подразделения продолжали штурмовые действия, фиксировали от 25 до 30 штурмов в сутки. Тогда за последние два дня на юге произошло более 60 боевых столкновений.

Вас также могут заинтересовать новости: