Оккупанты установили 'дедлайн' для выхода на окраины Орехова, – Волошин

Россияне активизировались на некоторых участках Ореховского направления, пытаясь выйти на окраины Орехова до 31 мая, но не могут продвинуться вперед – ведь на пути у них Малая Токмачка. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Он отметил, что активизация врага подтверждает данные украинской разведки о том, что россияне проводили перегруппировку, пытались инфильтрироваться небольшими диверсионными группами, чтобы продвинуться как можно глубже в оборону ВСУ. Также известно, что на юг переброшен штурмовой десантный батальон для того, чтобы поддерживать высокий темп штурмовых действий, добавил пресс-секретарь.
В то же время он отметил, что задачу выйти на Орехов до 31 мая, несмотря на такую активизацию, россияне уже точно не выполнят. В частности из-за того, что на пути у оккупантов – населенный пункт Малая Токмачка, который является важным узлом украинской обороны.
"У них по дороге еще есть Малая Токмачка, поэтому я надеюсь, что они на всю жизнь запомнят этот населенный пункт... Активизировался враг на Ореховском направлении – в частности, увеличилось количество штурмовых действий на юго-запад. Это там, где расположены населенные пункты Щербаки и Малые Щербаки, а также были боевые столкновения возле Малой Токмачки. То есть, враг не отказывается от этих планов и будет пытаться штурмовать, продвигаться", – сказал Волошин.
В то же время, по его словам, Силы обороны дают отпор противнику, и на этом участке фронта ВСУ пока не несут потерь ни позиций, ни территорий.
"Есть только потери в живой силе противника", - подчеркнул военный.
По его словам, ситуация на юге Украины напряженная, ежедневно увеличивается количество боевых столкновений. Всего за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений, в том числе – на Ореховском направлении украинские бойцы остановили девять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск, Щербаки, Плавни, Малые Щербаки, Малая Токмачка.
Ситуация на юге: последние новости
Ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказывал, что войска РФ не снижают интенсивность боевых действий, несмотря на объявленные оккупантами "режимы перемирия". В мае ежедневно фиксируются десятки штурмов, а также высокая активность дронов и артиллерии.
По словам военного, российские подразделения продолжали штурмовые действия, фиксировали от 25 до 30 штурмов в сутки. Тогда за последние два дня на юге произошло более 60 боевых столкновений.