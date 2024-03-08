Операторы ССО определенное время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения

Бойцы сил спецопераций на Запорожском направлении уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель" с помощью HIMARS.

Во время ведения разведки операторами разведывательных БПАК 3-го отдельного полка Сил специальных операций обнаружен АСП Р-330 "Житель", сообщили ССО в Telegram.

"Операторы ССО определенное время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженной работе, очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ракетным ударом HIMARS, наведенным операторами ССО.

Потери оккупантов - новости

Как сообщал УНИАН, ранее аэроразведчики Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые работают вблизи украинско-российской границы, обнаружили замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П" и уничтожили его FPV-дроном. Стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов. Оптика "Мурома" способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором.

За минувшие сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" общие потери противника составили: в живой силе - 360 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 27 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 7 боевых бронемашин, 3 артсистемы, 1 средство ПВО, 13 автомобилей и 1 единица спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 305 БПЛА различных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад ГСМ врага.

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