Российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Об этом сообщил глава глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко.
"В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие", – написал он в своем Телеграм-канале.
Между тем в Васильковской общине горит частный дом, добавил Гайваненко.
Детали о последствиях российской атаки уточняются.
Атаки РФ по Украине
Вечером в субботу российские войска обстреляли Запорожье. По последним данным, пострадали шесть человек. Враг атаковал жилой квартал, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Россияне нанесли удар по жилому кварталу – туда, где люди просто живут свою жизнь. Туда, где должна быть безопасность и тишина. Теперь там обломки, дым, поврежденные дома, машины, магазин", – написал он.
Тем временем в Тернополе завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара 19 ноября. По данным ГСЧС Украины, погибли 33 человека, из них 6 детей. Пострадали 94 человека, из них 18 детей. Удалось спасти 46 человек, среди которых семеро детей.
Шесть человек считаются пропавшими без вести. Среди них – один ребенок.