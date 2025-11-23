Враг применил беспилотники.

Российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Об этом сообщил глава глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко.

"В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие", – написал он в своем Телеграм-канале.

Между тем в Васильковской общине горит частный дом, добавил Гайваненко.

Детали о последствиях российской атаки уточняются.

Атаки РФ по Украине

Вечером в субботу российские войска обстреляли Запорожье. По последним данным, пострадали шесть человек. Враг атаковал жилой квартал, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россияне нанесли удар по жилому кварталу – туда, где люди просто живут свою жизнь. Туда, где должна быть безопасность и тишина. Теперь там обломки, дым, поврежденные дома, машины, магазин", – написал он.

Тем временем в Тернополе завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара 19 ноября. По данным ГСЧС Украины, погибли 33 человека, из них 6 детей. Пострадали 94 человека, из них 18 детей. Удалось спасти 46 человек, среди которых семеро детей.

Шесть человек считаются пропавшими без вести. Среди них – один ребенок.

