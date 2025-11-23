Дроны ударили по электростанции под Москвой: бушует пожар (видео)

В России хвастались, что это - самая мощная электростанция Московской области.

В ночь на 23 ноября дроны атаковали тепловую электростанцию в городе Шатура Московской области. Вспыхнул мощный пожар, сообщают российские Telegram-каналы, в частности Astra.

На обнародованных в сети кадрах видно масштабный пожар на территории энергообъекта. В общем, около 4-5 беспилотников поразили силовые масляные трансформаторы объекта, через которые электростанция передает произведенную электроэнергию в единую энергосистему.

В то же время российское Минобороны заявило об очередном массированном налете БпЛА. По их словам, ПВО якобы сбила 75 дронов над территорией РФ, акваторией Черного моря и оккупированным Крымом. Из них 36, по утверждению МО РФ, атаковали Черное море, а еще 10 - были перехвачены над Крымом.

По данным российской Википедии, Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина - одна из старейших электростанций РФ, ее мощность составляет около 1500 МВт.

На фоне инцидента Росавиация временно приостановила работу московского аэропорта "Жуковский". Информация о масштабах разрушений и пострадавших пока уточняется.

Другие удары по энергообъектам оккупантов

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 18 ноября, беспилотники атаковали две главные теплоэлектроцентрали оккупированной части Донецкой области. В Донецке и ряде других населенных пунктов исчез свет.

В результате атаки были обесточены Донецк, Макеевка, Иловайск и другие населенные пункты. Также появились видео, на которых видно моменты атак и пожара.

