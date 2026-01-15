Оккупанты продвинулись в двух областях Украины, - DeepState

По данным Генштаба, на передовой произошло 118 боевых столкновений с противником.

Российские оккупационные войска продвинулись на нескольких участках фронта. Враг смог продвинуться в том числе в Донецкой области.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState. Отмечается, что захватчики добились успеха вблизи населенных пунктов Яблоновка и Зализнянское Донецкой области.

Также, по данным аналитиков, противник продвинулся на территории Запорожской области.

"Враг продвинулся вблизи Зализнянского, Яблоновки и в Степногорске", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 22:00 14 января сообщает, что на фронте произошло 118 боевых столкновений с противником. Наиболее активным враг был на Покровском направлении. Там оккупанты осуществили 23 попытки потеснить украинских защитников.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 боевых столкновений. Силы обороны отражали вражеские атаки в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки.

По данным британской разведки, за 2025 год потери России в Украине достигли около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. Отмечалось, что этот показатель уступает только данным 2024 года, когда вражеские потери составили 430 тысяч человек.

Ранее украинские военные "затрофеили" российский танк Т-80БВМ. Он был оснащен антидроновым "мангалом" – каркасом из сетки и троса.

