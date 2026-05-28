За пару дней до выезда из Украины: Остапчуки показали фото с тайной свадьбы

Звездная пара готовится к переезду в Канаду.

Известный ведущий Владимир Остапчук и его супруга, блогер Екатерина Остапчук (ранее - Полтавская), которые готовятся к выезду из Украины, показали фото со своей тайной свадьбы.

Напомним, как писал УНИАН, супруги на днях перед переездом в Канаду сыграли свадьбу, которую после официальной росписи откладывали "до лучших времен".

Известно, что для торжества Остапчуки выбрали пятизвездочный загородный дворцово-парковый комплекс для премиум-отдыха и оздоровления, который расположен на берегу родникового озера в селе Стрелки Львовской области.

