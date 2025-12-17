В ясную погоду экипажи беспилотников ведут непрерывную оборону.

На Запорожском направлении, где Россия добилась наибольших успехов за последние недели экипажи украинских беспилотников ведут бесконечную борьбу за удержание линии фронта и задаются вопросом, как долго они смогут продолжать сражаться, пишет The Guardian.

Удачная атака российских войск к востоку от Гуляйполя застала украинских защитников врасплох. Этот район с 2022 года удерживала 102-я бригада территориальной обороны, но она не смогла выдержать внезапного давления. Батальон полностью отступил, и в ноябре было потеряно около шести миль.

Трудности были вызваны отчасти интенсивной обороной Украины на востоке, заявил Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества. "Из-за большой концентрации сил в Покровске и Мирнограде резервы были исчерпаны, и именно поэтому стало возможным это наступление".

Хотя украинские дроны Mavic обладают исключительными разведывательными возможностями, и опытные пилоты могут обнаруживать движение с расстояния в несколько сотен метров, российские захватчики смогли использовать частые осенние туманы.

"Они пользуются нашей плохой видимостью из-за погоды и сочетают это с ударами 250-килограммовыми планирующими бомбами", - говорит Кузан.

В то же время, в ясную погоду экипажи беспилотников ведут непрерывную оборону.

"Российские солдаты продвигаются вперед по одному или по двое к заранее назначенным точкам, пытаясь избежать дронов, часто с небольшим количеством еды и воды, а иногда даже без оружия, которое они смогут подобрать позже, если им удастся выжить. Но если погода ясная, ровная местность и отсутствие растительности позволяют без труда обнаружить диверсантов".

Отдых пилотов на позиции зависит от уровня активности России. "Всегда можно поспать 15 минут, и все будет в порядке", — говорит один из операторов дронов, Максим. И FPV, и дроны Mavic имеют до 20 минут автономной работы, и при необходимости их можно запускать один за другим, нанося удары на расстояние до 15 км – и дальше, до 29 км, если FPV запускается со второго "материнского дрона", который также выступает в качестве ретранслятора.

Виталий Герсак, командир подразделения в 423-м батальоне беспилотников, подчеркнул, что батальон был создан в ноябре прошлого года.

"Его утверждение о том, что "мы уничтожаем полтора батальона противника в месяц", может быть небольшим преувеличением, но оно недалеко от истины. Проблема в том, что у России, похоже, "бесконечное количество", в то время как у Украины "практически не хватает пехоты", что затрудняет удержание участков линии фронта", - отмечает The Guardian.

Другие операторы беспилотников из батальона "Волки Да Винчи" в Днепропетровской области задаются вопросом, как долго они смогут обороняться с необходимой интенсивностью.

"Думаю, я смогу продержаться ещё полгода, и всё", — говорит один из них.

Однако признаков желания прекратить сопротивление практически нет

"Был момент, когда я понял: я не могу сидеть сложа руки и просто жить", - говорит 23-летний Саша, который учится управлять FPV-дронами. Саша также неохотно комментирует продолжающиеся мирные переговоры, утверждая, что не имеет на это права, поскольку никогда не был на фронте. Вместо этого он просто говорит, что для Украины "первоочередная задача — просто выжить".

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты захватили село Серебрянка в Донецкой области, а также продвинулись в районе шести населенных пунктов.

Тем временем начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе сказал, что заявления России о захвате города Волчанск Харьковской области на самом деле не соответствуют действительности. Он отметил, что Силы обороны присутствуют в Волчанске, в частности в южных частях города.

