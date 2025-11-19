В этом году постоянно переносились конечные даты относительно цели оккупантов захватить Покровск, Мирноград и Константиновку.

Текущая ситуация на фронте указывает на то, что Российская Федерация не собирается прекращать войну против Украины. Уже сейчас есть информация о переносе конечных сроков по захвату Покровска и других городов Донецкой области до лета 2026 года. Об этом военный аналитик Алексей Гетьман сказал в эфире Суспильного.

Эксперт отметил, что российские захватчики меняют тактику ведения боевых действий на фронте, но все эти варианты известны.

"Почему они спешат? Был же очередной дедлайн. Все "идет по плану" в России, только планы постоянно меняются", - отметил Гетьман.

В частности, российские оккупанты должны были захватить Покровск, а также предположительно Мирноград и Константиновку в соответствии с дедлайнами до 2 сентября, далее - до 15 октября, и даже переносили план на 21 ноября.

"Эти дедлайны не выполнены. 2 сентября - это те 60 дней, о которых говорил Путин Трампу, что за 60 дней все завершится. Потом был дедлайн 15 октября - ничего не получилось. Сейчас очередной делайн - 21 ноября. Хотя уже есть информация о том, что боевые распоряжения, которые готовились российским подразделениям на осень и на начало зимы этого года, уже перенесены на лето 2026 года", - подчеркнул Гетьман.

По его мнению, более опытные командиры российских захватчиков понимают, что им скорее всего не удастся достичь тех целей, которые требует их политическое руководство и непосредственно инициатор войны Владимир Путин. Гетьман заявил:

"Поэтому, они переносят эти планы на следующий год. Даже на лето следующего года. Это свидетельствует о том, что никаких остановок войны россияне по меньшей мере не планируют".

Также у него спросили, будет ли смещаться политический вес боев, например от Покровска до Гуляйполя.

Гетьман отмечает, что российским оккупантам нужны любые успехи на фронте, потому что россияне уже полтора года бьются за Покровск с применением тактик "мясных штурмов", попыткой окружения с флангов, а дальше попыткой выполнить полное окружение через тактику выжженной земли, когда населенный пункт полностью разрушается.

Как отметил аналитик, если оккупантам не получается достичь успехов у Покровска, тогда вполне возможно, что они будут пытаться достигать успехи на южном направлении. Сейчас на Запорожское направление перемещается техника, и, скорее всего, они попытаются усилить давление.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Владислав Селезнев считает нереалистичной задачей долгосрочное удержание позиций в Покровске. Оккупанты продолжают пытаться окружить Силы обороны Украины в Покровско-мирноградской агломерации.

Сейчас наблюдается ситуация, что российским захватчикам удается захватывать новые украинские земли на юго-востоке фронта в тот момент, когда Украина сосредоточила значительные силы на обороне Покровска.

Пока россияне никак не могут прорвать оборону Покровска и идут на хитрости, чтобы обойти город. В краткосрочной перспективе противник хочет выйти к населенному пункту Гришино, что к северо-западу от Покровска.

С другой стороны, российские войска пытаются изолировать Гуляйполе с северо-востока, чтобы поддержать свои усилия по захвату города с востока. Российские войска недавно захватили Ровнополье и продвинулись на восток от Затишья вдоль трассы Гуляйполе-Малиновка. Российские наступления приближают российские войска примерно на восемь километров к северо-востоку от Гуляйполя и на четыре километра к востоку от Гуляйполя.

